تقرير مغربي: مدرب الرجاء يرحل بعد مواجهة بيراميدز

الثلاثاء، 30 مارس 2021 - 12:52

كتب : FilGoal

جمال سلامي - الرجاء

كشف تقرير قناة الرياضية المغربية، أن جمال السلامي، مدرب الرجاء، على صدد الرحيل عن النادي البيضاوي.

وقالت القناة عبر تويتر: "جمال السلامي يخبر المكتب المسير للرجاء الرياضي تنحيه عن تدريب الفريق دون قيد أو شرط وستكون مباراة الأحد القادم الأخيرة له مع النادي، بحسب مصدر من المكتب المسير".

ويواجه الرجاء بيراميدز يوم الأحد المقبل، ضمن دور المجموعات للكونفدرالية الإفريقية.

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ويتولى صاحب الـ 50 عاما تدريب الرجاء منذ نوفمبر 2019.

وحصد السلامي لقب الدوري المغربي مع الرجاء، قبل أن يودع دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي على يد الزمالك من نصف النهائي.

وفي الكونفدرالية، يتصدر بيراميدز المجموعة بـ 6 نقاط بفارق الأهداف عن الرجاء، بعد فوزهما ضد نكانا الزامبي ونامونجو التنزاني.

الرجاء بيراميدز في إفريقيا
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