أوضح محمد صلاح نجم ليفربول أنه لن يعتزل قبل أن يتوج ببطولة مع منتخب مصر، كما اختار أجمل وأهم أهدافه.

صلاح تحدث في حوار مطول مع جريدة ماركا الإسبانية عن مواجهة وراموس وعلاقته بـ كلوب واللعب في الأولمبياد وإسبانيا (طالع الحوار كاملا).

ونشرت ماركا مقطع جديد من الحوار سئل فيه صلاح عن التالي.

لن تعتزل كرة القدم قبل تحقيق؟

صلاح: "لن أعتزل قبل التتويج ببطولة مع منتخب مصر".

أكثر شيء أدهشك في مباراة ليفربول وبرشلونة التاريخية في دوري أبطال أوروبا؟

الأجواء التي خلقتها الجماهير في أنفيلد.

أهم أهدافك؟

هدفي في الكونغو الذي تأهل بمصر للمونديال، وهدفي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

أجمل أهدافك؟

هدفي في مرمى إيفرتون، وهدفي أمام روما في دوري أبطال أوروبا، وهدفي ضد مانشستر سيتي في دوري الأبطال أيضا.

🤯 ¡Test rápido a @MoSalah! ¡Completa la frase! 🎖 El éxito que le gustaría antes de retirarse, la noche del 4-0 del Barça, sus mejores goles, su compañero más divertido... 🤪 🎙 Por @hugocerezo pic.twitter.com/jfn9tr52Yd — MARCA (@marca) March 30, 2021

تحب أن تقضي أوقاتك مع؟

ديان لوفرين، كان قريبا جدا لي، إنه شخص مرح للغاية.