صلاح: لن أعتزل قبل التتويج ببطولة مع منتخب مصر

الثلاثاء، 30 مارس 2021 - 11:58

كتب : FilGoal

مصر - جزر القمر - محمد صلاح

أوضح محمد صلاح نجم ليفربول أنه لن يعتزل قبل أن يتوج ببطولة مع منتخب مصر، كما اختار أجمل وأهم أهدافه.

صلاح تحدث في حوار مطول مع جريدة ماركا الإسبانية عن مواجهة وراموس وعلاقته بـ كلوب واللعب في الأولمبياد وإسبانيا (طالع الحوار كاملا).

ونشرت ماركا مقطع جديد من الحوار سئل فيه صلاح عن التالي.

أخبار متعلقة
حوار – صلاح يتحدث عن مواجهة وراموس وعلاقته بـ كلوب واللعب في الأولمبياد وإسبانيا طبيب المنتخب يكشف ما حدث مع أيمن أشرف وحمدي فتحي.. ويعلق على واقعة صلاح والجمهور صلاح يرتدي شارة قيادة منتخب مصر لأول مرة البدري: تصرف النني مع صلاح يدل على قيمته الكبيرة.. وكيف أضحك في وقت العمل

لن تعتزل كرة القدم قبل تحقيق؟

صلاح: "لن أعتزل قبل التتويج ببطولة مع منتخب مصر".

أكثر شيء أدهشك في مباراة ليفربول وبرشلونة التاريخية في دوري أبطال أوروبا؟

الأجواء التي خلقتها الجماهير في أنفيلد.

أهم أهدافك؟

هدفي في الكونغو الذي تأهل بمصر للمونديال، وهدفي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

أجمل أهدافك؟

هدفي في مرمى إيفرتون، وهدفي أمام روما في دوري أبطال أوروبا، وهدفي ضد مانشستر سيتي في دوري الأبطال أيضا.

تحب أن تقضي أوقاتك مع؟

ديان لوفرين، كان قريبا جدا لي، إنه شخص مرح للغاية.

محمد صلاح منتخب مصر ليفربول
نرشح لكم
أخر الأخبار
ساسي ينفي إبلاغه لـ الزمالك بالرحيل: سأرد في الوقت المناسب دقيقة | مصر
بلماضي: حذرت لاعبي الجزائر من سيناريو سقوط ألمانيا في 2018 7 دقيقة | إفريقيا
سلة - الأهلي: نطالب بتطبيق اللائحة.. والأمر لا علاقة له بـ "أي من لاعبي الزمالك من الألعاب الأخرى" 8 دقيقة | رياضات أخرى
نقل مباراتي تشيلسي ضد بورتو إلى إسبانيا 13 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
عظيمة في المؤتمر الصحفي لتقديمه مدربا للمقاصة: نستهدف المربع الذهبي 27 دقيقة | مصر
موسيماني: الأهلي ذاهب للسودان للفوز وتحقيق 3 أهداف.. دوري المجموعات مثل الماراثون 29 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
كاف يمنح الضوء الأخضر لـ أيوبي للمشاركة ضد ليسوتو 56 دقيقة | إفريقيا
8 مباريات في 5 أشهر تفصل مصر عن مونديال 2022 57 دقيقة | تقرير في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مالاوي تقهر "كتيبة الدوري المصري" وتكتب التاريخ بالتأهل لنهائيات أمم إفريقيا 2 بركات: الملابس الجديدة سبب ما حدث مع صلاح.. ولن نجازف بأيمن أشرف 3 مدرب سلة الأهلي لـ في الجول: لن نتنازل عن اعتبارنا فائزين.. وذلك كان موقفنا من شيكابالا 4 شوقي غريب: قررنا ضم صلاح لقائمة المنتخب في الأولمبياد.. ولهذا لم ينضم رمضان صبحي
قد ينال إعجابك