مران الأهلي – محمد محمود ونيدفيد ومتولي يواصلون التأهيل.. وموسيماني يجتمع باللاعبين

الثلاثاء، 30 مارس 2021 - 11:54

كتب : حسام نور الدين

ودية فريق الأهلي الأول مع فريق الشباب

واصل محمد محمود، وكريم نيدفيد، ومحمود متولي، الثلاثي المصاب بالأهلي، تنفيذ برامج التأهيل المحددة لكل منهم.

وأدى الثلاثي جانبا من التدريبات البدنية والتأهيل في الجيم على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وتطير بعثة الأهلي إلى السودان في الرابعة عصر غدٍ الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

أخبار متعلقة
إبراهيم عبد الله: ما حدث في مباراة السلة مهزلة.. كنا ننتظر معاملة بالمثل من الأهلي الدرندلي: مباراة المريخ دون حضور جماهيري حتى الآن.. ولهذا يسافر الأهلي بطائرة خاصة رئيس الزمالك: تواجد نجوم كرة القدم لم يستدع اختلاق أزمة.. نستغرب موقف الأهلي

وفي المقابل، انتظم صلاح محسن، ومصطفى شوبير، ثنائي الفريق المنضم لمعسكر المنتخب الأوليمبي مؤخرا، في مران الأهلي.

وشارك مصطفى شوبير في مران حراس المرمى بالفريق والتدريبات الجماعية والتقسيمة، بينما اكتفى صلاح محسن بجانب من التدريبات الاستشفائية والجري حول الملعب.

ومن جانبه أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، أن الثلاثي أكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وأحمد رمضان "بيكهام"، سينتظمون في التدريبات الجماعية للفريق غدا.

وأضاف عبد الحفيظ: "سداسي الأهلي الذين شاركوا في معسكر المنتخب الوطني لمباراة جزر القمر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، سينتظمون في التدريبات الجماعية للفريق غدا الأربعاء".

وأكمل "بيتسو موسيماني حدد برنامجا استشفائيا للسداسي العائد من المنتخب الوطني، سيتم تنفيذه صباح غدٍ الأربعاء قبل السفر إلى السودان".

وضم المنتخب الوطني ستة لاعبين من الأهلي في مباراة جزر القمر أمس بتصفيات أمم إفريقيا، هم: محمد الشناوي، وياسر إبراهيم، ومحمد هاني، وعمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة، ومحمد شريف.

وعقد موسيماني اجتماعا مطولا مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم الثلاثاء.

وحرص موسيماني على الاجتماع بلاعبي الفريق وتحدث إليهم عن أهمية المباراة المقبلة أمام المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

كما حرص المدير الفني على توجيه اللاعبين في جانب من التعليمات الفنية المحددة قبل انطلاق المران.

وانتظم أليو ديانج، لاعب وسط الفريق في التدريبات الجماعية، حيث وصل ديانج في ساعة مبكرة من صباح اليوم إلى القاهرة، بعد انتهاء مشاركته في معسكر المنتخب المالي خلال الفترة الماضية.

وشارك ديانج في التدريبات البدنية والجماعية للفريق بعدما أدى جلسة تدريبات استشفائية قبل انطلاق المران صباح اليوم.

الأهلي المريخ مران الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير: مدافع لايبزيج يخضع لكشف طبي تمهيدا للانضمام إلى ليفربول 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وكالة الأنباء الفرنسية: يويفا يتخذ قراره بشأن النظام الجديد لدوري الأبطال الشهر القادم 9 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
المصائب لا تأتي فرادى.. ارتفاع عدد حالات كورونا في منتخب بولندا قبل مواجهة إنجلترا 56 دقيقة | أوروبا
السعيد ورمضان وحمدي يشاركون في تدريب بيراميدز الجماعي ساعة | الكونفدرالية
مران الزمالك - استشفاء لـ الونش وجمعة وزيزو.. وكارتيرون يشيد باللاعبين ساعة | مصر
ساسي ينفي إبلاغه لـ الزمالك بالرحيل: سأرد في الوقت المناسب ساعة | مصر
بلماضي: حذرت لاعبي الجزائر من سيناريو سقوط ألمانيا في 2018 ساعة | إفريقيا
سلة - الأهلي: نطالب بتطبيق اللائحة.. والأمر لا علاقة له بـ "أي من لاعبي الزمالك من الألعاب الأخرى" ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مالاوي تقهر "كتيبة الدوري المصري" وتكتب التاريخ بالتأهل لنهائيات أمم إفريقيا 2 بركات: الملابس الجديدة سبب ما حدث مع صلاح.. ولن نجازف بأيمن أشرف 3 مدرب سلة الأهلي لـ في الجول: لن نتنازل عن اعتبارنا فائزين.. وذلك كان موقفنا من شيكابالا 4 شوقي غريب: قررنا ضم صلاح لقائمة المنتخب في الأولمبياد.. ولهذا لم ينضم رمضان صبحي
قد ينال إعجابك