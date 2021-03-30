مران الأهلي – محمد محمود ونيدفيد ومتولي يواصلون التأهيل.. وموسيماني يجتمع باللاعبين

واصل محمد محمود، وكريم نيدفيد، ومحمود متولي، الثلاثي المصاب بالأهلي، تنفيذ برامج التأهيل المحددة لكل منهم.

وأدى الثلاثي جانبا من التدريبات البدنية والتأهيل في الجيم على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وتطير بعثة الأهلي إلى السودان في الرابعة عصر غدٍ الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وفي المقابل، انتظم صلاح محسن، ومصطفى شوبير، ثنائي الفريق المنضم لمعسكر المنتخب الأوليمبي مؤخرا، في مران الأهلي.

وشارك مصطفى شوبير في مران حراس المرمى بالفريق والتدريبات الجماعية والتقسيمة، بينما اكتفى صلاح محسن بجانب من التدريبات الاستشفائية والجري حول الملعب.

ومن جانبه أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، أن الثلاثي أكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وأحمد رمضان "بيكهام"، سينتظمون في التدريبات الجماعية للفريق غدا.

وأضاف عبد الحفيظ: "سداسي الأهلي الذين شاركوا في معسكر المنتخب الوطني لمباراة جزر القمر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، سينتظمون في التدريبات الجماعية للفريق غدا الأربعاء".

وأكمل "بيتسو موسيماني حدد برنامجا استشفائيا للسداسي العائد من المنتخب الوطني، سيتم تنفيذه صباح غدٍ الأربعاء قبل السفر إلى السودان".

وضم المنتخب الوطني ستة لاعبين من الأهلي في مباراة جزر القمر أمس بتصفيات أمم إفريقيا، هم: محمد الشناوي، وياسر إبراهيم، ومحمد هاني، وعمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة، ومحمد شريف.

وعقد موسيماني اجتماعا مطولا مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم الثلاثاء.

وحرص موسيماني على الاجتماع بلاعبي الفريق وتحدث إليهم عن أهمية المباراة المقبلة أمام المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

كما حرص المدير الفني على توجيه اللاعبين في جانب من التعليمات الفنية المحددة قبل انطلاق المران.

وانتظم أليو ديانج، لاعب وسط الفريق في التدريبات الجماعية، حيث وصل ديانج في ساعة مبكرة من صباح اليوم إلى القاهرة، بعد انتهاء مشاركته في معسكر المنتخب المالي خلال الفترة الماضية.

وشارك ديانج في التدريبات البدنية والجماعية للفريق بعدما أدى جلسة تدريبات استشفائية قبل انطلاق المران صباح اليوم.