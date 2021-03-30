البدري: قصة راتبي "سخيفة جدا".. وهذا ما حدث مع أيمن أشرف والنني

وصف حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، ما يثار حول راتبه بأنه "أمر سخيف جدا".

وقال البدري عبر إذاعة أون تايم سبورتس: "تلك القصة سخيفة جدا، ومن يناقشها يفعل ذلك لأغراض شخصية. راتبي في المنتخب أقل من راتبي في الأهلي، وأقل من أي بلد خارجي عملت فيه".

وشدد "هل قيل هذا الأمر عن أي مدرب أجنبي من قبل؟".

وأكمل "تلك القصة تثار لغرض إحداث البلبلة والتوتر داخل المنظومة الكروية".

وشدد "لم يسبق لنا الحديث عن راتب المدرب الأجنبي الذي يحصل على 300% و400% مما يحصل عليه حسام البدري".

وفي مداخلات سابقة لقنوات الزمالك والحدث اليوم وتن، قال البدري عن محمد النني: "من ردد أن النني رفض الإحماء في مباراة كينيا مضلل ولا يفهم شيئا. لوائح الاتحاد الإفريقي تشير إلى تواجد 11 لاعبا أساسيا و12 على مقاعد البدلاء في كل مباراة، بينما يسمح فقط لستة لاعبين بالاحماء، لذا يتم تقسيمهم، وعندما تأتي الكاميرات على لاعب معين ضمن المتواجدين على الدكة يقال إنه يرفض الإحماء، كيف يصل بنا الأمر للتضليل بهذا الشكل".

وأكد "أيمن أشرف؟ لم يخطرنا أحد بشكواه من الإصابة وكان اللاعب يرغب في السفر معنا إلى كينيا بل والمشاركة في المباراة وسألته عن طبيعة ما يعانيه وقال لي إنه يعاني من خشونة بسيطة تزول خلال أيام قليلة، لذا بدأت معه بتدريبات منفردة ثم شارك في مران واحد وقال لي إنه يعاني من آلام بسيطة لكنه جاهز للعب، لكنني رفضت وقررت أن يعود إلى ناديه حتى لا تتفاقم الإصابة".

وأردف "أوباما؟ لاعب مميز وضمن حساباتي ولا غبار عليه، لكن من خلال متابعتي له خلال الفترة الأخيرة بدا عليه الإجهاد البدني بينما كانت تحتاج مباراتي كينيا وجزر القمر جاهزية بدنية أفضل لضيق الوقت بين المباراتين لذا فضلت استبعاده حتى لا يتم استدعاؤه ويكون بلا دور ثم يغادر معسكر المنتخب محبطا ".

وعن منح محمد صلاح شارة القيادة، أكد البدري أنه كان قرار اللاعبين بعد خروج عمرو السولية.

وفاز منتخب مصر برباعية على جزر القمر في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.(طالع التفاصيل)