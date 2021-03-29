الانتصار الأكبر مع البدري يؤمن الصدارة.. مصر تُدمر جزر القُمر برباعية جميلة

أنهى منتخب مصر مشواره في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 بفوز عريض على حساب جزر القُمر برباعية دون رد ليتصدر مجموعته.

واستضاف منتخب مصر منافسه جزر القُمر اليوم الإثنين في استاد القاهرة في إطار الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة للبطولة التي ستقام في الكاميرون في شهر يناير المقبل.

افتتح محمد النني أهداف اللقاء بتسديدة مقوسة رائعة في الدقيقة 15.

وأضاف محمد شريف الهدف الثاني للفراعنة في الدقيقة 17 بتسديدة زاحفة بباطن القدم من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 21 أضاف محمد صلاح الهدف الثالث لمنتخب مصر بتسديدة مقوسة رائعة من داخل منطقة الجزاء كذلك.

وأتم صلاح رباعية المنتخب المصري بهدف شخصي ثاني له في الدقيقة 25 بعدما راوغ حارس مرمى جزر القُمر ببراعة وسدد في الشباك.

بتلك النتيجة وصل رصيد منتخب مصر إلى 12 نقطة يتصدر بهم المجموعة السابعة.

فيما يحتل منتخب جزر القُمر المركز الثاني بتسع نقاط.

واحتل منتخب كينيا المركز الثالث بسبع نقاط بعدما انتصر على توجو اليوم في الوقت ذاته بهدفين لهدف.

ويحتل منتخب توجو المركز الرابع والأخير بنقطتين.

وأصبح ذلك الانتصار هو الأكبر لمنتخب مصر تحت قيادة مدربه الحالي حسام البدري إذ أن أكبر انتصار كان على حساب توجو بثلاثة أهداف لهدف.

أمر يتكرر لرابع مرة

وتعد هذه هي المرة الرابعة في تاريخ منتخب مصر التي يتأهل فيها إلى كأس أمم إفريقيا بعدما لم يُهزم في أي مباراة في مشواره خلال التصفيات.

وكانت المرات الثلاثة السابقة أعوام 1992 و2008 و2017.

إنجاز صلاح

وكتب محمد صلاح تاريخا رائعا لنفسه بسبب هدفيه في المباراة بعدما أصبح ثاني هدافي المنتخب المصري عبر التاريخ منفردا.

ووصل رصيد صلاح إلى 45 هدفا بعدما خاض 69 مباراة مع منتخب مصر.

وتجاوز صلاح بذلك رقم حسن الشاذلي نجم الترسانة ومنتخب مصر السابق صاحب الـ44 هدفا الذي خاض 69 مباراة كذلك بقميص الفراعنة.

وتجدر الإشارة إلى أن تلك الأهداف المحتسبة من بينهما المباريات غير الدولية.

وشهدت المباراة ارتداء صلاح شارة قيادة منتخب مصر للمرة الأولى في مسيرته وحدث ذلك في الدقيقة 71.

محمد صلاح يحمل شارة قيادة منتخبنا بعد استبدال السولية©🇪🇬 pic.twitter.com/ejYEKIo4DU — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) March 29, 2021

رباعية في 10 دقائق

بدأت المباراة بشكل حذر وسط استحواذ مصري على الكرة لكن دون خطورة على مرمى الضيوف.

وفي الدقيقة العاشرة ومن ركلة ركنية من الناحية اليسرى مررها عبد الله جمعة أرضية لأفشة الذي مررها للنني المتواجد على حدود منطقة الجزاء.

وأطلق النني تسديدة مقوسة رائعة سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الأول لمنتخب مصر.

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وفي الدقيقة 17 قطع أفشة الكرة ومررها بينية متقنة إلى محمد شريف الذي ضرب مصيدة التسلل وسدد بباطن القدم في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني للفراعنة.

استمر الضغط المصري وعقب أربع دقائق أرسل عبد الله جمعة تمريرة عرضية لصلاح الذي أطلق تسديدة مقوسة بيسراه سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الثالث لمنتخب مصر.

وعقب أربع دقائق مرر أفشة الكرة إلى صلاح الذي راوغ حارس مرمى جزر القُمر ببراعة وسدد بسهولة في الشباك ليعلن عن الهدف الرابع للفراعنة.

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وكاد تريزيجيه يسجل هدفا خامسا لكن رأسيته ذهبت إلى خارج الملعب وارتطمت الكرة في الشباك من أعلى المرمى.

وأطلق محمد شريف تسديدة قوية لكن دفاع جزر القُمر شتتها لركلة ركنية.

شوط التبديلات

مع بداية الشوط الثاني أجرى منتخب مصر أول تبديلاته بمشاركة جنش بدلا من محمد الشناوي.

وأرسل عبد الله جمعة عرضية من الناحية اليسرى شتتها دفاع الضيوف.

وانطلق عمر جابر من الناحية اليمنى وأرسل عرضية قابلها تريزيجيه بتسديدة تصدى لها الحارس وارتدت الكرة للاعب منتخب مصر مجددا الذي فضل التسديد مرة أخرى لكن الحارس كان له بالمرصاد.

وأطلق فايز سليماني لاعب جزر القُمر تسديدة مرت بجوار مرمى منتخب مصر.

وفي الدقيقة 58 أجرى منتخب مصر تبديلين بمشاركة محمد فاروق وأحمد ياسر ريان بدلا من تريزيجيه ومحمد شريف.

غابت الفرص الخطيرة وفي الدقيقة 71 أجرى منتخب مصر تبديلا رابعا بمشاركة طارق حامد بدلا من عمرو السولية.

وبسبب ذلك التبديل ارتدى محمد صلاح شارة قيادة منتخب مصر لأول مرة في مسيرته.

وفي الدقيقة 78 شارك مصطفى فتحي في خامس تبديلات الفراعنة بدلا من أفشة.

وكاد مصطفى فتحي يسجل هدفا لكن الحارس شتت تسديدته لركلة ركنية ومنها أطلق طارق حامد تسديدة زاحفة تصدى لها الحارس وشتت الكرة بعيدا عن مرماه.

ولم يحدث أي جديد في الدقائق المتبقية لتنتهي المباراة بانتصار منتخب مصر برباعية دون رد.