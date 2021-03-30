محمد شريف: أداء المنتخب الجيد أمام جزر القمر يعوض التعادل مع كينيا

يرى محمد شريف مهاجم منتخب مصر أن أداء الفراعنة أمام جزر القمر يعوض التعادل السابق مع كينيا.

محمد شريف النادي : الأهلي مصر

وفاز منتخب مصر برباعية على جزر القمر في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.(طالع التفاصيل)

وقال شريف عبر قناة أون تايم سبورتس: "هدفنا كان الفوز أولا لتصدر المجموعة ولتعويض التعادل السابق أمام كينيا".

وأضاف "قدمنا أداء قوي وحققنا الفوز والجميع أشاد بلاعبي المنتخب بعد المباراة".

وأتم تصريحاته "الكل في المنتخب يسعى لتقديم الأفضل دائما من أجل الجماهير التي تساندنا بشكل مستمر".

وسجل شريف هدف مصر الثاني في المباراة. وهو الثاني له بقميص منتخب مصر.