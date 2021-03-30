معوض: يجب على لاعبي منتخب مصر الاستمرار في تقديم كرة قدم سهلة

أشاد سيد معوض المدرب المساعد في الجهاز الفني لمنتخب مصر بلاعبي الفراعنة بعد الفوز الكبير على جزر القمر.

وفاز منتخب مصر برباعية على جزر القمر في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.(طالع التفاصيل)

وقال معوض عبر قناة أون تايم سبورتس: "هدفنا كان التأهل لكأس الأمم وحققناه بشكل جيد".

وأضاف "هذه المباراة بداية للبناء بشكل جيد في منتخب مصر، والأداء في الشوط الأول هو الأداء الطبيعي لنا".

وأكمل "يجب أن يستمر اللاعبين في اللعب بهذا المستوى وتقديم كرة قدم سهلة تناسب قدراتهم الكبيرة".

وأتم تصريحاته "ومع مرور الوقت وحصول اللاعبين على فرصة أكبر للعب مع بعضهم البعض واكتساب الخبرات الدولية سيتطور أداء المنتخب بشكل كبير".