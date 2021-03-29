وكيل النني: اللاعب كان يمر بفترة صعبة بسبب الشائعات.. ويقترب من التجديد مع أرسنال

كشف علاء نظمي وكيل أعمال محمد النني لاعب وسط منتخب مصر عن كواليس الأيام الماضية له في معسكر الفراعنة.

محمد النني النادي : أرسنال مصر

وسجل النني هدف مصر الأول في الفوز برباعية على جزر القمر في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.(طالع التفاصيل)

وقال علاء نظمي عبر قناة أون تايم سبورتس: "النني كان يمر بفترة صعبة في الأيام الماضية بسبب الشائعات وتأخر رد المنتخب، لكن رده جاء في الملعب".

وأضاف "النني لا يفكر في الرحيل عن أرسنال ويقترب من التجديد وهو يشعر بالراحة مع فريقه ومدربه أرتيتا الذي يمنحه الثقة الكاملة".

وشدد "توقعت أن يسجل النني في المباراة لأنه كان يشعر بضغط كبير".

وأتم تصريحاته "منتخب مصر بالنسبة للنني هو رقم 1 ويتمنى دائما أن يقدم كل ما لديه من أجل المنتخب".