رئيس الزمالك: تواجد نجوم كرة القدم لم يستدع اختلاق أزمة.. نستغرب موقف الأهلي

الإثنين، 29 مارس 2021 - 23:32

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - كرة سلة

كشف عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، عن تعجبه من موقف مسوؤلي الأهلي في مباراة الفريقين بدوري كرة السلة مساء الإثنين.

وألغيت مباراة الزمالك والأهلي بقرار المراقب بسبب حضور الجماهير في الصالة بما يخالف قرار اتحاد اللعبة وفقا لما نشره حسابه الرسمي.

وصرّح عبد العزيز عبر موقع ناديه الرسمي: "أطالب اتحاد السلة باتخاذ القرار الذي يضمن حقوق الزمالك".

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وأضاف: "كنت موجودا في الصالة وشاهدت كل الأحداث وشددت على تنفيذ الضوابط المنظمة للمباراة، والتزم النادي ومسؤولوه بطلبات طاقم التحكيم والمراقب بإخراج الأعداد الزائدة من الجماهير التي تفهمت ذلك لصالح ناديها وخرجت على الفور".

وتابع: "تواجد عدد من نجوم كرة القدم في الصالة لمؤازرة فريقهم لم يكن يستدعي اختلاق هذه الأزمة، خصوصا أن ضيوف الأهلي في الصالة كان عددهم أكبر من المؤازرين لفريق الزمالك، وهو ما جعل مسؤولي الزمالك يستغربون من موقف الأهلي وممثلي اتحاد السلة".

وأكمل: "أطالب بعدم اتخاذ أي قرارات من شأنها إثارة التعصب بين الجماهير، وأن تُحفَظ حقوق الزمالك في المباراة".

وأتم: "اللجنة تتخذ كل الإجراءات القانونية التي تحفظ للزمالك حقوقه خاصة أن النادي التزم بكل الضوابط التي نظمها اتحاد السلة من أجل إقامة المباراة في موعدها".

وتأخر انطلاق المباراة الذي كان مقررا له السادسة مساءً، بسبب حضور الجماهير وفرق ناشئي السلة في الزمالك بالمدرجات بالإضافة إلى أولياء الأمور وبعض لاعبي كرة القدم على رأسهم محمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف أوباما.

وقام الأمن بإخراج فرق الناشئين من الصالة، ومع تبقي مجموعة من أولياء الأمور ولاعب فريق كرة القدم، تم إلغاء المباراة.

يأتي ذلك على خلفية قرار اتحاد السلة بمنع إقامة أي مباراة تشهد حضورا جماهيريا بعد مباراة الزمالك وسموحة يوم 19 مارس الماضي.

وأوضح اتحاد السلة وقتها أن الحضور سيصير مقتصرا على مجالس الإدارات فقط، وتفويض المراقب بإلغاء المباراة حال عدم التزام أي نادٍ.

الزمالك الأهلي
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