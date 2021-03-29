أجويرو: جماهير سيتي ستظل في قلبي.. وأواجه التحديات الجديدة بنفس الشغف والاحترافية

الإثنين، 29 مارس 2021 - 21:58

كتب : FilGoal

أجويرو

عبر سيرجيو أجويرو هداف مانشستر سيتي عن حبه لجماهيره فريقه مشيرا إلى أنه سيظل ينافس في أعلى مستوى دائما.

وأعلن مانشستر سيتي عن رحيل أجويرو عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي عقب انتهاء عقده.

ونشر أجويرو بيانا عبر حسابه على تويتر، قال فيه: "حين تقترب الرحلة من الانتهاء تظهر العديد من الأحاسيس".

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وأضاف "شعور كبير يعتريني لأنني لعبت لمانشستر سيتي لمدة 10 مواسم وهذا غير معتاد للاعب كرة قدم محترف في هذه الأيام".

وأكمل "10 سنوات من الحصول على الألقاب وأن أصبح الهداف التاريخي للنادي وأن أشكل رابطة قوية مع من يحب النادي، وهم من سيظلوا في قلبي للأبد".

وتابع "ألتحقت بالفريق أثناء فترة إعادة البناء عام 2011، ومع إرشاد ملاك النادي وإسهام العديد من اللاعبين أكتسبنا مكانة رائعة في العالم".

وواصل "مهمة الحفاظ على هذا سيقع على الأخريين الآن، وبالنسبة لي سأقدم كل ما لدي حتى نهاية الموسم للفوز بالبطولات وإدخال البسمة على الجماهير".

وأتم "ستبدأ خطوة جديدة بتحديات جديدة وأنا جاهز لأن أقابلها بنفس الشغف والاحترافية لأنني أريد المنافسة في أعلى مستوى دائما".

وانتقل أجويرو إلى مانشستر سيتي عام 2011 قادما من أتليتكو مدريد.

ولعب أجويرو 384 مباراة مع مانشستر سيتي في كل المسابقات.

وسجل 257 هدفا وصنع 73 بقميص مانشستر سيتي.

أهم هذه المباريات على الإطلاق كانت ضد كوينز بارك رينجز في الجولة 38 للدوري الإنجليزي في موسم 2011-2012.

وقتها سجل أجويرو هدف سيتي الثالث في الدقيقة 94، لينتصر الفريق السماوي بنتيجة 3-2 ويحصد أول لقب للدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز أجويرو بـ ألقاب للدوري الإنجليزي مواسم: 2011-2012، 2013-2014، 2017-2018 و2018-2019.

كما فاز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2019، وكأس الرابطة 5 مرات، أعوام: 2014، 2016، 2018، 2019 و2020.

سيرجيو أجويرو مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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