مدرب سلة الزمالك لـ في الجول: مدربو الأهلي أخبروني أن إدارة الفريق لا ترغب في لعب المباراة

كشف ياسر عبد الوهاب مدرب الزمالك عن أن الجهاز الفني للأهلي كان يرغب في لعب اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين في دوري كرة السلة.

وتم إلغاء مباراة الزمالك والأهلي في الجولة 11 بعد تواجد جماهير في صالة الزمالك وهو يخالف لوائح اتحاد كرة السلة.

وقال ياسر عبد الوهاب مدرب الزمالك لـFilGoal.com: "خُضنا المباراة الأولى على صالة الأهلي بحضور جماهير ولم تحدث أي مشكلة".

وشدد "لم نتوقع أن يعترض الأهلي بهذا الشكل".

وأوضح "جميع الجماهير غادرت صالة الزمالك، باستثناء 4 لاعبين من فريق كرة القدم ولا يصح خروجهم لأنهم ليسوا من الجماهير".

واستمر "مراقب المباراة أخبرني بتعذر إقامة المباراة مع اتخاذ كافة القرارات".

وكشف "الجهاز الفني للأهلي قال لي: ليس لدينا أي مشكلة في لعب المباراة لكنها تعليمات من المسؤولين المتواجدين من مجلس إدارة الفريق في مقصورة صالة الزماك".

وكان اتحاد كرة السلة قد قرر إقامة المباريات دون حضور جماهيري، عقب مباراة الزمالك وسموحة في الجولة الثامنة. (طالع التفاصيل)

وتحول للحديث عن حالة الإسباني أوجستي بوش المصاب بفيروس كورونا، قال: "لا يزال يتلقى العلاج".

وعن والتر هودج المحترف الأمريكي بصفوف الفريق، قال: "ما يُقال حول امتناعه عن التدريبات غير صحيح، الإدارة صرفت له بعض من مستحقاته وخلال الأيام المقبلة سيصرفوا جزء أخر".

وأتم "الإدارة لا تبخل علينا بأي شيء في ظل الظروف الحالية للنادي".