صلاح يرتدي شارة قيادة منتخب مصر لأول مرة

ارتدى محمد صلاح نجم ليفربول شارة قيادة منتخب مصر لأول مرة في مسيرته الكروية.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

وحمل صلاح شارة قيادة الفراعنة خلال مواجهة جزر القمر في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا 2020.

وغادر عمرو السولية قائد المنتخب المباراة في الشوط ومنح الشارة لصلاح أقدم لاعبي الفراعنة على أرض الملعب بعد رفض محمد النني ارتداء شارة القيادة.

وحسبما أفاد مراسل FilGoal.com فإن السولية منح الشارة للنني لكن الأخير طلب بمنحها لصلاح وهو ما حدث.

وبدأ محمد صلاح مسيرته مع منتخب مصر الأول عام 2011.

وسجل صلاح ثنائية لمصر خلال مواجهة جزر القمر، ليصل إلى الهدف رقم 45 بقميص المنتخب.

ليتجاوز حسن الشاذلي نجم الترسانة السابق ويصبح الهداف الثاني للفراعنة عبر التاريخ. (طالع التفاصيل)