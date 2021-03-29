صلاح يرتدي شارة قيادة منتخب مصر لأول مرة

الإثنين، 29 مارس 2021 - 19:45

كتب : FilGoal

مصر - جزر القمر - محمد صلاح

ارتدى محمد صلاح نجم ليفربول شارة قيادة منتخب مصر لأول مرة في مسيرته الكروية.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

وحمل صلاح شارة قيادة الفراعنة خلال مواجهة جزر القمر في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا 2020.

وغادر عمرو السولية قائد المنتخب المباراة في الشوط ومنح الشارة لصلاح أقدم لاعبي الفراعنة على أرض الملعب بعد رفض محمد النني ارتداء شارة القيادة.

أخبار متعلقة
صلاح يتجاوز حسن الشاذلي.. ويواصل الزحف نحو رقم حسام حسن التاريخي شوقي غريب: سنحدد منافسينا في الوديات بعد قرعة الأولمبياد بطل إفريقيا 96: امنحوا مهمة جنوب إفريقيا لـ موسيماني أو ماكارثي

وحسبما أفاد مراسل FilGoal.com فإن السولية منح الشارة للنني لكن الأخير طلب بمنحها لصلاح وهو ما حدث.

وبدأ محمد صلاح مسيرته مع منتخب مصر الأول عام 2011.

وسجل صلاح ثنائية لمصر خلال مواجهة جزر القمر، ليصل إلى الهدف رقم 45 بقميص المنتخب.

ليتجاوز حسن الشاذلي نجم الترسانة السابق ويصبح الهداف الثاني للفراعنة عبر التاريخ. (طالع التفاصيل)

مصر محمد صلاح منتخب مصر
نرشح لكم
أخر الأخبار
كرة سلة - إلغاء قمة الزمالك والأهلي بعد "اقتحام الجماهير للصالة" 7 دقيقة | رياضات أخرى
الانتصار الأكبر مع البدري يؤمن الصدارة.. مصر تُدمر جزر القُمر برباعية جميلة 17 دقيقة | تصفيات كأس إفريقيا
صلاح يرتدي شارة قيادة منتخب مصر لأول مرة 26 دقيقة | منتخب مصر
تقرير: رونالدو يحسم مستقبله مع يوفنتوس في مايو المقبل 55 دقيقة | الدوري الإيطالي
السعودية تعلن عودة الجماهير للملاعب بشرط دخول الحاصلين على اللقاح ساعة | السعودية
أول تعليق من حكم مباراة صربيا والبرتغال بعد عدم احتساب هدف رونالدو ساعة | أوروبا
صلاح يتجاوز حسن الشاذلي.. ويواصل الزحف نحو رقم حسام حسن التاريخي ساعة | منتخب مصر
إبراهيموفيتش: لن أثبت أي شيء في الـ39 من عمري.. ألعب للمتعة ساعة | تصفيات كأس العالم
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر بـ اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول سبب ظهور قميص صلاح دون رعاة المنتخب 2 بركات: الملابس الجديدة سبب ما حدث مع صلاح.. ولن نجازف بأيمن أشرف 3 أبو ريدة: لا أفكر في الترشح لاتحاد الكرة.. وما حدث مع الزمالك غير مقبول 4 شوقي غريب: قررنا ضم صلاح لقائمة المنتخب في الأولمبياد.. ولهذا لم ينضم رمضان صبحي
قد ينال إعجابك