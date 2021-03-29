صلاح يتجاوز حسن الشاذلي.. ويواصل الزحف نحو رقم حسام حسن التاريخي

تجاوز محمد صلاح عدد أهداف حسن الشاذلي مع منتخب مصر، وبات الهداف التاريخي الثاني للفراعنة.

صلاح سجل هدفي مصر الثالث والرابع في مواجهة جزر القُمر بالجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

وبالتالي وصل صلاح إلى 45 هدفا دوليا، متجاوزا الشاذلي صاحب الـ44 هدفا.

هذا يعني أن صلاح لم يعد يسبقه في الأهداف الدولية إلى حسام حسن الهداف التاريخي للفراعنة صاحب الـ76هدفا.

ويعد هذا الهدف الدولي الأول لـ صلاح منذ أن هز شباك أوغندا في ختام دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية في 30 يونيو 2019.

كما تعد تلك الثنائية الدولية هي الأولى لـ صلاح منذ أن هز شباك النيجر مرتين في تصفيات أمم إفريقيا يوم 8 سبتمبر 2018.

ووصل صلاح لهذا الرقم العظيم في 70 مباراة دولية مع الفراعنة.

تجدر الإشارة إلى أن تلك الأرقام المذكورة باحتساب المباريات غير الرسمية.

وحال احتساب المباريات الرسمية فإن حسام حسن سجل 69 هدفا ووصل صلاح لـ43 هدفا بفارق هدف عن حسن الشاذلي.

جميع الأرقام المذكورة من موقع تاريخ الكرة المصرية د. طارق السعيد