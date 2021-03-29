بيل: سأعود لريال مدريد بالقانون.. ولم أقلل من احترام أي شخص

الإثنين، 29 مارس 2021 - 17:50

كتب : FilGoal

جاريث بيل - توتنام

أكد جاريث بيل لاعب ريال مدريد المعار إلى توتنام على أنه سيعود لناديه الإسباني بنهاية الموسم الحالي.

جاريث بيل

النادي : توتنام هوتسبر

ريال مدريد

وكانت صحيفة "ماركا" قد أشارت قبل أيام إلى أن ريال مدريد لا يضع بيل في خططه للموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

وقال بيل في تصريحات نقلها موقع "فوتبول لندن": "بوضوح، لا يزال عقدي مستمرا مع ريال مدريد، وينص من الناحية القانونية على العودة لهم".

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وشدد "ما قلته (عن العودة لريال مدريد) لا يقلل من احترام أي شخص فهذا ما يتوجب علي فعله قانونيا".

وأضاف "ريال مدريد هو النادي المفضل بالنسبة لي، لكني وافقت على الإعارة لتوتنام لنهاية الموسم".

واستمر "سبب مغادرتي كان رغبتي في لعب المباريات وأن أصبح لائقا وأستمتع بلعب كرة القدم".

وأوضح "حين يأتي الصيف سأعود لريال مدريد".

وأتم خطتي هي العودة وسنرى إذا ما كنت سأجلس مع وكيلي بعد ذلك (للحديث حول الرحيل)".

وينتهي عقد بيل مع ريال بنهاية موسم 2021-2022.

ولعب بيل 25 مباراة مع توتنام في الموسم الحالي وسجل 10 أهداف وصنع 3.

جاريث بيل ريال مدريد توتنام
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