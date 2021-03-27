ماركا تكشف موقف ريال مدريد من عودة بيل

السبت، 27 مارس 2021 - 23:03

كتب : FilGoal

جاريث بيل - توتنام

جاريث بيل ريال مدريد
نرشح لكم
أخر الأخبار
يورو الشباب – تعادل إسبانيا وإيطاليا في مجزرة بطاقات حمراء 5 دقيقة | أوروبا
المدير العام لجزر القمر: مواجهة مصر أشبه بمباراة نهائية 5 دقيقة | تصفيات كأس إفريقيا
لاعب جزر القمر: التواجد ضد صلاح في أرض الملعب حافزا للفوز على مصر 14 دقيقة | تصفيات كأس إفريقيا
مدرب جزر القمر: مصممون على تحقيق نتيجة إيجابية ضد مصر 19 دقيقة | تصفيات كأس إفريقيا
مدرب المريخ: نتطلع للفوز على الأهلي.. ونزعت الخوف من اللاعبين 21 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
هدف تقليدي من لوكاكو ينقذ بلجيكا من الهزيمة أمام التشيك 25 دقيقة | أوروبا
بمساعدة جدل تحكيمي في غياب الـVAR.. انتفاضة صربيا تٌجبر البرتغال على التعادل 35 دقيقة | تصفيات كأس العالم
شريف عبد الفضيل لـ في الجول: زيزو يستحق فرصة مع المنتخب.. ولا أرى مبررا للهجوم على البدري 57 دقيقة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر بـ اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول سبب ظهور قميص صلاح دون رعاة المنتخب 2 بركات: الملابس الجديدة سبب ما حدث مع صلاح.. ولن نجازف بأيمن أشرف 3 انتهت في دوري الطائرة - الزمالك 0-3 الأهلي.. انتصار أحمر 4 أبو ريدة: لا أفكر في الترشح لاتحاد الكرة.. وما حدث مع الزمالك غير مقبول
قد ينال إعجابك