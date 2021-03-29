مالاوي تقهر "كتيبة الدوري المصري" وتكتب التاريخ بالتأهل لنهائيات أمم إفريقيا

الإثنين، 29 مارس 2021 - 17:41

كتب : FilGoal

أوغندا ومالاوي - تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021

تأهل منتخب مالاوي إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2021، بفوزه على ضيفته أوغندا بهدف وحيد في ملعب بينجو الوطني، ضمن منافسات الجولة السادسة –الأخيرة- من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات.

وسجّل هدف التأهُل التاريخي ريتشارد مبولو في الدقيقة 15 من عمر اللقاء.

هدفٌ كان كافيًا لترفع مالاوي رصيدها إلى 10 نقاط وتضمن التأهل، وبالتالي تودع أوغندا السباق وتفشل رسميًا في الوصول إلى النهائيات.

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وعرفت تلك المجموعة تأهل بوركينا فاسو في الجولة الماضية بوصولها للنقطة التاسعة، بينما يتواجد منتخب جنوب السودان في قاع المجموعة برصيد 3 نقاط.

ويعد ذلك هو التأهل الثالث فقط تاريخيًا لـ مالاوي إلى نهائيات الكان، بعد نسختي 1984، و2010.

وقاد مالاوي لهذا الإنجاز التاريخي المدرب الوطني ميكي مواسي الذي يقود منتخب بلاده منذ 2019.

وشهدت المباراة مشاركة إيمانويل أوكوي مهاجم الاتحاد السكندري في صفوف أوغندا، بالإضافة إلى تاديو لوانجا لاعب وسط طنطا.

فيما ظل لومالا عبده لاعب بيراميدز على مقاعد البدلاء، حاله حال آلان كيامبادي لاعب الجونة، بينما لم يظهر خالد أوتشو لاعب مصر للمقاصة.

مالاوي أوغندا في إفريقيا تصفيات أمم إفريقيا
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