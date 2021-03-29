بطل إفريقيا 96: امنحوا مهمة جنوب إفريقيا لـ موسيماني أو ماكارثي

يرى كليف باركر مدرب جنوب إفريقيا السابق، المتوج بكأس إفريقيا 1996، أن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي وبيني ماكارثي مدرب نادي أمازولو الجنوب إفريقي هما الأجدر بقيادة منتخب بافانا بافانا.

وفشل الأخير في بلوغ كأس إفريقيا 2021 بعد خسارته بهدفين دون رد أمام مضيفه السودان يوم الأحد في الجولة الأخيرة من التصفيات.

وقال باركر في حواره مع صحيفة تايمز الجنوب إفريقية:"لدينا مدربون هنا في بلدنا علينا أن ندفع لهم جيدا لتصحيح مسار المنتخب، وأن نساندهم. أهم شيء تحقيق النتائج. علينا انتداب بيني (ماكارثي) أو موسيماني الذي توج بأقوى بطولات في إفريقيا".

وواصل "لابد أن ننتدب من توجوا بألقاب. لدينا لاعبون في أعلى مستوى وإمكانيات مناسبة. لست ضد موليفي نتسيكي (مدرب جنوب إفريقيا من 2019)، لكن عليك التتويج بأشياء. أشعر به الآن. في ظل الإمكانيات التي لدينا، عدم تأهلنا لكأس إفريقيا يعتبر كارثة. أمر جنوني".

واستمر "المدرب آرثر زواني (مدرب الفريق من 2000 إلى 2005) موجود وفاز بألقاب عديدة، كيف نتركه وننتدب شخصا لم يفز بأي لقب؟".

وفشلت جنوب إفريقيا في التأهل للبطولة القارية رغم جمعها لعشر نقاط في 6 جولات.

احتلت المركز الثالث خلف السودان الوصيف (12 نقطة) وغانا المتصدرة (13 نقطة).

وشاركت جنوب إفريقيا 10 مرات في كأس إفريقيا وتوجت باللقب في 1996 على ملعبها.

وقاد موسيماني منتخب جنوب إفريقيا من 2010 إلى 2012 وفشل مع الفريق في بلوغ كأس إفريقيا 2012.