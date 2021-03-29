الرد الأول على تصريحات المهدي.. أروابارينا: لا أحد يتدخل في اختياراتي وفوجئت بمستوى إكرامي الراقي

الإثنين، 29 مارس 2021 - 16:03

كتب : FilGoal

محمود علاء - الونش - شريف إكرامي - بيراميدز - الزمالك

قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز إنه "سعيد للغاية بالمستوى الرائع الذي يقدمه حراس مرمى الفريق في المباريات والتدريبات، وسعيد بوجود الثنائي شريف إكرامي وأحمد الشناوي في هذا المركز".

مهدي سليمان

النادي : بيراميدز

شريف إكرامي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وتأتي تصريحات أروابارينا على خلفية هجوم المهدي سليمان حارس الفريق على مسؤولي النادي، حيث قال "لو نوير في بيراميدز هذا الموسم لن يلعب.. تم إبعادي بـ اتفاق يعرف الكل أطرافه". (طالع التفاصيل)

وأوضح أروابارينا في تصريحات نقلها المركز الإعلامي لبيراميدز: "إكرامي والشناوي يعدا من أفضل الحراس في مصر هذا الموسم، بجانب العناصر الشابة الرائعة التي تتدرب مع الفريق الأول".

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وأكمل "منذ تعاقدي مع نادي بيراميدز في بداية الموسم، وبعد دراسة جميع المراكز كنت أسعى للتعاقد مع حارس مرمى جديد، ولكنه بعد وصولي وبدء تدريب العناصر المنضمة فوجئت بمستوى شريف إكرامي الراقي صاحب الخبرات الكبيرة، كما أن عودة أحمد الشناوي للتدريبات واستعادة مستواه زاده اطمئنانا على مركز حراسة المرمى بالفريق".

وأردف "شريف إكرامي حارس رائع للغاية ويؤدي بصورة رائعة منذ بداية الموسم، وبعيدا عن مستواه الفني داخل الملعب، فهو قائد بمعنى الكلمة في الخط الخلفي للفريق ودائم التوجيه والحديث مع زملائه ويتمتع باحترام الجميع، ولا غنى عنه داخل الفريق، ونفس الأمر بالنسبة لأحمد الشناوي الذي أبعدته الإصابات وفيروس كورونا عن الفريق لبعض الوقت ولكنه عاد لمستواه مؤخرا ما جعله يشعر بالاطمئنان الشديد على حراسة مرمى الفريق".

وشدد أروابارينا: "أنا صاحب القرار الأول والأخير في اختيار من يشارك في المباريات بصفته المدير الفني ولا أقبل تدخلا من أحد في اختياراته على الإطلاق. في بداية الموسم كنت واضحا مع جميع حراس المرمى وأكدت أنني سأستعين بالحارس الأجهز فنيا وبدنيا في المباريات لأنه مركز حساس ولا يحتمل التدوير ولابد من تثبيت الحارس الأفضل، وإكرامي كان الأجهز فنيا وبدنيا منذ بداية الموسم وبالفعل يقدم مباريات رائعة ويساعد الفريق على تحقيق أهدافه، والشناوي يجتهد هو الآخر في التدريبات في انتظار الفرصة في ظل توالي المباريات والمشاركة في عدد كبير من البطولات ما يتطلب جاهزية جميع العناصر".

ولم يشارك المهدي سليمان سوى في مباراة واحدة هذا الموسم، بعد أن كان أساسيا الموسم الماضي، حيث يحرس شريف إكرامي مرمى بيراميدز بشكل أساسي هذا الموسم.

وشارك إكرامي في21 مباراة مع بيراميدز هذا الموسم، حافظ على شباكه نظيفة في 11 منها.

بيراميدز شريف إكرامي المهدي سليمان رودولفو أروابارينا
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