مران الزمالك – تعليمات خاصة لـ أوباما وتأهيل المثلوثي وتدريب على العرضيات

عقد أحمد عبد المقصود المدرب المساعد للزمالك ، جلسة سريعة مع يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الفريق على هامش المران الجماعي على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

ومنح مدرب الزمالك بعض التعليمات الفنية للاعب، قبل مباراة الفريق المصيرية حيث يحل ضيفا على مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، المقرر له يوم 3 أبريل المقبل.

وليس أمام الزمالك خيار سوى الفوز للحفاظ على فرصه في تأهل لربع نهائي البطولة.

المثلوثي يواصل تدريباته التأهيلية

وواصل حمزة المثلوثي لاعب الفريق تدريباته التأهيلية، حيث خاض مجموعة من التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم، تحت إشراف أخصائي التأهيل.

ويسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعب بصورة جيدة قبل المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وأدى محمد عبد السلام لاعب الفريق تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم، على هامش المران.

وتعرض محمد عبد السلام للإصابة بكدمة في القدم في مران الفريق أمس الأحد.

ووضع الجهاز الطبي برنامجا تأهيليا خاصا للاعب للتعافي من إصابته.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات بدنية وتأهيلية قبل انطلاق تدريب اليوم الإثنين بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي.

وأشرف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني وفرناندو مدرب الأحمال على تدريب اللاعبين قبل بدء المران الجماعي.

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون للوصول إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية استعدادا للفترة المقبلة.

وحرص كارتيرون المدير الفني للفريق، على شرح بعض الأمور الفنية التي سيتم تطبيقها في التدريبات، حيث طلب من اللاعبين ضرورة التركيز في التدريبات استعدادا للمرحلة المقبلة.

وفي المران نفسه، قام الجهاز الفني للفريق بتقسيم اللاعبين لمجموعتين، وضمت المجموعة الأولى المدافعين في حين ضمت المجموعة الثانية المهاجمين.

وحرص كارتيرون على تخصيص هذه الفقرة للتدريب على التمركز الدفاعي والهجومي، بالإضافة إلى تدريب اللاعبين على الكرات العرضية سواء في المواقف الهجومية أو الدفاعية.

وفي إطار آخر، يعود الثنائي فرجاني ساسي وسيف الدين الجزيري لاعبا الفريق إلى القاهرة غدا الثلاثاء عقب مشاركتهما مع منتخب تونس في التصفيات الإفريقية المؤهلة للنهائيات.

ومن المقرر أن يخضع الثنائي لمسحة طبية مع باقي اللاعبين غدا قبل السفر إلى الجزائر.