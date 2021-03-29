مهاجم توتنام السابق: هاري كين عليه الرحيل إذا أراد الفوز بالألقاب

تحدث جيرمين ديفو مهاجم رينجرز الاسكتلندي الحالي وتوتنام هوتسبرز السابق عن تصريحات هاري كين مهاجم الديوك بشأن مستقبله.

وكان كين صرح بأنه لن يحدد مستقبل مشواره الكروي قبل بطولة يورو 2020 الصيف المقبل، حيث يبقى مهاجم إنجلترا مطمعا لأكبر أندية القارة العجوز

وقال ديفو لـ talkSPORT: "إذا سألتني هذا السؤال قبل بضع سنوات، لكنت قلت إنه كان يجب أن يبقى في توتنام بعد ما فعله لأنه أسطورة هناك".

واستدرك صاحب الـ39 عاما "منذ الرحيل إلى رينجرز، رأيت عقلية اللعب لناد كبير آخر، وأهمية اللعب لهذا النادي والفوز في كل مباراة".

وأوضح "عليك أن تفوز وتُحضر الألقاب، وإلا فالأمور ليست جيدة بما فيه الكفاية، ولكن الشعور يصبح رائعا عندما تنجح، أتمنى لو كان لدي ذلك في وقت سابق من حياتي المهنية".

وواصل المهاجم الذي لعب لتوتنام على فترتين "إذا كان هاري كين يريد ذلك ويريد الفوز بالألقاب، فيبدو أن عليه الرحيل".

ثم أضاف "لا أعتقد أنه سيكون من السهل عليه الرحيل وقد يكون هدفه أن يصبح أفضل هداف في تاريخ النادي ومعرفة إلى أين سيأخذه ذلك".

وأتم "نأمل أن يفوز ببعض الألقاب، ولكن إذا كان يتوق حقا إلى الكؤوس، فعليه الرحيل".

يذكر أن ديفو لعب لتوتنام خلال الفترة من 2004 حتى 2008، ثم من 2009 حتى 2014.

وفاز مع السبيرز بكأس الرابطة في 2008، وتوج مع رينجرز بالدوري الإسكتلندي موسم 2020-2021.

فيما يمتد عقد كين صاحب الـ27 عاما مع توتنام حتى صيف 2024.

وتوج كين بلقب هداف الدوري الإنجليزي في 2015-2016 و2016-2017، لكنه لم يرتق لمنصات التتويج مع النادي اللندني، ويبقى إنجازه الأبرز بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-2019 الذي خسره ضد ليفربول.

ولعب النجم الإنجليزي بقميص توتنام في 326 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 214 هدفا وصنع 46 آخرين.