مران الأهلي – تقسيمة بطول الملعب.. وتحديد موعد انتظام ديانج استعدادا لـ المريخ

أجرى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تقسيمة قوية بطول الملعب للاعبي الفريق صباح اليوم الإثنين وذلك في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة المريخ السوداني.

وكان بيتسو موسيماني قد عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم، شهدت تحفيظ اللاعبين بعض التعليمات الفنية، وأيضا الوحدات التدريبية التي يخضع لها الفريق، بحسب الموقع الرسمي للنادي.

يذكر أن الأهلي يطير إلى السودان في الرابعة عصر بعد غدٍ الأربعاء؛ استعدادا لمباراة المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل، في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأجرى فريق الكرة بالنادي مسحة طبية صباح اليوم؛ استعدادا لرحلة السودان المقرر لها الساعة الرابعة عصر الأربعاء المقبل.

وفي المقابل، قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي إنه تم الاتفاق مع نادي المريخ السوداني علي خوض مران الفريق الخميس المقبل على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم بدلا من الجمعة.

وأضاف: "كان من المفترض خوض المران الرئيسي على ملعب المباراة يوم الجمعة المقبل، ولكن انشغال الملعب باستقبال مباراة الهلال السوداني وصن داونز الجنوب إفريقي في نفس اليوم دفعنا للاتفاق على خوض المران الرئيسي يوم الخميس".

وأوضح عبد الحفيظ أن الفريق سيخوض مرانه الأخير يوم الجمعة على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة بالخرطوم.

وشدد عبد الحفيظ: "المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول بالنادي، يصل في الساعات الأولى من صباح غدٍ الثلاثاء، بعد انتهاء مشاركته في معسكر منتخب بلاده لخوض منافسات تصفيات أمم إفريقيا التي تقام بالكاميرون في 2021".

وأكمل "ديانج سيتواجد غدا في مران الفريق؛ استعدادا لمباراة المريخ السوداني".

وكان عبدالحفيظ قد أعلن أن الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق سيلحق بالبعثة في السودان، بعد انتهاء مشاركته في معسكر منتخب بلاده.