مجموعة الأهلي - مصدر بـ كاف لـ في الجول: رفض شكوى المريخ ضد سيمبا

رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، شكوى نادي المريخ السوداني ضد سيمبا التنزاني، والتي اتهمه فيها بالتلاعب بنتائج تحاليل كورونا، حسبما أشار مصدر بالاتحاد القاري.

وأوضح المصدر لـ FilGoal.com: "لم نجد ما يدين الجانب التنزاني في هذه القضية".

وبعد ذلك، حصل FilGoal.com على نص خطاب كاف للاتحاد السوداني لكرة القدم والذي شدد أن التحاليل الرسمية التي يعتد بها كاف هي المقامة قبل 48 ساعة من المباراة، وأن نتائج التحاليل قد تختلف من يوم للآخر، وأن عدد من لاعبي سيمبا ومسؤولي كاف كانت تحاليلهم إيجابية أيضا.

وبالتالي، يظل وضع المجموعة الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا كما هي، حيث يتصدرها سيمبا ويلاحقه الأهلي وفتيا كلوب، ويتذيلها المريخ.

ماذا حدث؟

المريخ كان قد أعلن إصابة 8 لاعبين بفيروس كورونا قبل ساعة من انطلاق مواجهة سيمبا التنزاني في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

المريخ خسر اللقاء بنتيجة 3-0 وتذيل جدول ترتيب المجموعة الأولى التي تضم الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي.

وبعد ذلك، أعلن نادي المريخ السوداني سلبية مسحة لاعبيه الـ 8 قبل العودة إلى البلاد.

وعقب المباراة تأخرت عودة لاعبي الفريق السوداني للبلاد من أجل إجراء فحوصات جديدة بعد منعهم من السفر لوجود حالات إيجابية.

المريخ أجرى مسحة يوم الخميس وظهرت النتيجة أمس الجمعة ليتسنى لهم العودة إلى البلاد.

وأوضح النادي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "المريخ يثبت تلاعب سيمبا التنزاني بنتائج فحوصات كورونا بعد أن تسلم النادي نتائج فحص اللاعبين الثمانية وقد جاءت جميعها سلبية".

وأوضح النادي أنه سيتقدم بشكوى ضد النادي التنزاني للاتحاد الإفريقي "كاف".

ويتصدر سيمبا ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، مقابل 7 للأهلي و4 لفيتا كلوب، ويحتل المريخ المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

ويحل الأهلي ضيفا على المريخ في الجولة الخامسة.