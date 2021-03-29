فرج عامر: أميل لإتمام صفقة حسام حسن.. ننتظر رأي أحمد سامي

غير فرج عامر رئيس نادي سموحة موقفه بشأن صفقة إعارة حسام حسن لاعب الفريق ومنتخب مصر، إلى أهلي طرابلس.

وقال عامر عبر إذاعة 9090: "لم أرفض إعارة حسام حسن لكن لابد من موافقة المدير الفني أحمد سامي الذي طلب مهلة 3 أو 4 للتفكير في الأمر".

وشدد "أميل لإتمام هذه الإعارة، أموال النادي الليبي كانت حاضرة، لكن لابد من احترام المدير الفني لأنه مخلص وأمين في عمله، ولا أريد أن أكسر الفريق".

وأكد "إداريا أتمنى إتمام الصفقة لكن فنيا أنتظر رأي مدرب الفريق، والإعارة لا تتعارض مع ما ذكرته بشأن بيع حسام حسن في نهاية الموسم".

وأكمل "الإعارة 4 أشهر منهم شهر بطولة الدوري ستكون متوقفة في مصر".

وأتم "صفقة بيع حسام حسن في نهاية الموسم مقابل ٤٠ مليون جنيه ستكون مفاجأة".

وكان فرج عامر قد قال لـFilGoal.com أن سموحة وافق على إعارة حسام حسن لأهلي طرابلس. (طالع التفاصيل)

قبل أن يعود عامر ويقول لـFilGoal.com أن الفريق تراجع عن الصفقة بسبب رفض أحمد سامي لإعارة حسام حسن. (طالع التفاصيل)

ولعب صاحب الـ 27 عاما 12 مباراة في الدوري هذا الموسم وسجل فيهم 8 أهداف.

ويلعب حسن لسموحة منذ عام 2016، حينما انتقل له من الداخلية.

وسجل المهاجم الدولي 48 هدفا في 151 ظهور بقميص سموحة.