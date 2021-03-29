خماسي الأهلي الأولمبي يحضر لمقر النادي لخضوع لمسحة المريخ

حضر خماسي الأهلي الموجود في معسكر المنتخب الأولمبي، إلى مقر النادي بالجزيرة، صباح الإثنين، للخضوع لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، استعدادا للسفر للسودان يوم الأربعاء قبل مواجهة المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات دوري أبطال إفريقيا يوم السبت.

وحضر الخماسي، مصطفى شوبير، وأحمد رمضان "بيكام"، وصلاح محسن، وطاهر محمد طاهر، وأكرم توفيق، لمقر النادي، للخضوع للمسحة.

وخضع بقية الفريق للمسحة بشكل طبيعي اليوم، عدا الدوليين، ووالتر بواليا الذي سيلحق بالبعثة في السودان بعد انتهاء مشاركته مع منتخب الكونغو الديمقراطية في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد المريخ يوم 3 أبريل في الجولة الخامسة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل سيمبا صدارة المجموعة بـ10 نقاط، يليه الأهلي بـ7 نقاط، ثم فيتا كلوب بـ4 نقاط والمريخ بنقطة.