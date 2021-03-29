خماسي الأهلي الأولمبي يحضر لمقر النادي لخضوع لمسحة المريخ

الإثنين، 29 مارس 2021 - 10:58

كتب : حسام نور الدين

مسحة لأحمد رمضان بيكهام

حضر خماسي الأهلي الموجود في معسكر المنتخب الأولمبي، إلى مقر النادي بالجزيرة، صباح الإثنين، للخضوع لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، استعدادا للسفر للسودان يوم الأربعاء قبل مواجهة المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات دوري أبطال إفريقيا يوم السبت.

وحضر الخماسي، مصطفى شوبير، وأحمد رمضان "بيكام"، وصلاح محسن، وطاهر محمد طاهر، وأكرم توفيق، لمقر النادي، للخضوع للمسحة.

وخضع بقية الفريق للمسحة بشكل طبيعي اليوم، عدا الدوليين، ووالتر بواليا الذي سيلحق بالبعثة في السودان بعد انتهاء مشاركته مع منتخب الكونغو الديمقراطية في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

أخبار متعلقة
نبيه: الأهلي يتفوق على الزمالك في الجماعية ولا نحتاج لاعبين منه أحمد سامي: لم أتخذ قراري بشأن إعارة حسام حسن لأهلي طرابلس رئيس الزمالك: علاقتنا جيدة مع الخطيب والأهلي.. وأتمنى تبادل الصفقات بيننا

ويلعب الأهلي ضد المريخ يوم 3 أبريل في الجولة الخامسة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل سيمبا صدارة المجموعة بـ10 نقاط، يليه الأهلي بـ7 نقاط، ثم فيتا كلوب بـ4 نقاط والمريخ بنقطة.

المريخ الأهلي في إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
السعودية تعلن موعد عودة الجماهير.. والسماح لهم بحضور مباراة فلسطين 14 دقيقة | السعودية
الإصابة تحرم ليفاندوفسكي من مواجهة مرتقبة ضد إنجلترا 58 دقيقة | أوروبا
مران الأهلي – تقسيمة بطول الملعب.. وتحديد موعد انتظام ديانج استعدادا لـ المريخ 59 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مجموعة الأهلي - مصدر بـ كاف لـ في الجول: رفض شكوى المريخ ضد سيمبا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
فرج عامر: أميل لإتمام صفقة حسام حسن.. ننتظر رأي أحمد سامي ساعة | ميركاتو
تقرير: ليفربول يقترب من مدافع لايبزيج ساعة | ميركاتو
مولر: لست لاعبا لـ بايرن فقط.. قد أرحل ساعة | الدوري الألماني
الهاني سليمان: أقبل أن أكون بديلا لـ محمد الشناوي في الأهلي ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر بـ اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول سبب ظهور قميص صلاح دون رعاة المنتخب 2 بركات: الملابس الجديدة سبب ما حدث مع صلاح.. ولن نجازف بأيمن أشرف 3 انتهت في دوري الطائرة - الزمالك 0-3 الأهلي.. انتصار أحمر 4 أبو ريدة: لا أفكر في الترشح لاتحاد الكرة.. وما حدث مع الزمالك غير مقبول
قد ينال إعجابك