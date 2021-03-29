أحمد سامي: لم أتخذ قراري بشأن إعارة حسام حسن لأهلي طرابلس

الإثنين، 29 مارس 2021 - 00:40

كتب : FilGoal

حسام حسن - سموحة

أكد أحمد سامي المدير الفني لسموحة أنه لم يتخذ قراره بشأن إعارة حسام حسن لأهلي طرابلس الليبي.

وقال أحمد سامي لقناة "أون تايم سبورتس 2": "مسؤولو أهلي طرابلس لديهم رغبة في استعارة حسام حسن لمدة 4 أشهر".

وأضاف "العرض مستمر لمدة 10 أيام سنتخذ خلالها القرار المناسب".

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وشدد "لم أتخذ قراري بشأن إعارة حسام حسن وسننظر لمصلحة اللاعب والفريق".

وأتم "وافقنا على إعارة محمد الترهوني لمدة 4 أشهر مقابل 125 ألف دولار".

وكان فرج عامر قد قال لـFilGoal.com أن سموحة وافق على إعارة حسام حسن لأهلي طرابلس. (طالع التفاصيل)

قبل أن يعود عامر ويقول لـFilGoal.com أن الفريق تراجع عن الصفقة بسبب رفض أحمد سامي لإعارة حسام حسن. (طالع التفاصيل)

ولعب صاحب الـ 27 عاما 12 مباراة في الدوري هذا الموسم وسجل فيهم 8 أهداف.

ويلعب حسن لسموحة منذ عام 2016، حينما انتقل له من الداخلية.

وسجل المهاجم الدولي 48 هدفا في 151 ظهور بقميص سموحة.

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