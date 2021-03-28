الاتحاد السوداني: طلبنا من كاف حضور 1000 مشجع لمباراة المريخ والأهلي

كشف حسن أبو جبل سكرتير الاتحاد السوداني لكرة القدم عن طلبهم للاتحاد الإفريقي لكرة القدم لحضور 1000 مشجع لمباراة المريخ والأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد المريخ يوم 3 أبريل في الجولة الخامسة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وقال حسن أبو جبل لقناة "أون تايم سبورتس 2": "طلبنا بصفة استثنائية من الاتحاد الإفريقي أن يسمح لنا بحضور عدد لا يتجاوز ألف مشجع، والرد سيأتي لنا أو بعد الغد".

وأضاف "حتى هذه اللحظة هناك محاولات للسماح بـ ألف متفرج أو أكثر لنتيح الفرصة للجماهير المصرية المتواجدة في السودان وجماهير المريخ لمشاهدة المباراة".

وأكمل "نأمل أن يوافق الاتحاد الإفريقي على هذا العدد أو أكثر بقليل لمشاهدة المباراة".

ويحتل سيمبا صدارة المجموعة بـ10 نقاط، يليه الأهلي بـ7 نقاط، ثم فيتا كلوب بـ4 نقاط والمريخ بنقطة.

وتحول أبو جبل للحديث عن تأهل منتخب السودان لبطولة أمم إفريقيا 2021، وقال: "التأهل جاء نتيجة لعمل مجلس إدارة الاتحاد مع لجنة المنتخبات الوطنية ودعم الدولة في ظل ظروف غير طبيعية يمر بها السودان".

وأتم "الإعداد الخارجي كان محدودا للغاية".

وتأهلت السودان لأمم إفريقيا بعد الفوز على جنوب إفريقيا في الجولة السادسة لتصفيات البطولة.