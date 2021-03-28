كاف يعلن عن تطورات بشأن قدوم اللاعبين الأفارقة من أوروبا في قادم المواعيد الدولية

الأحد، 28 مارس 2021 - 21:30

كتب : FilGoal

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

أصدر فيرون موسينجو أومبا، السكرتير العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، بيانا يشرح تطورات بشأن قدوم اللاعبين الأفارقة من أوروبا، للعب لمنتخباتهم الوطنية، في قادم المواعيد الدولية.

وقال موسينجا أومبا عبر الموقع الرسمي لـ كاف: "حققنا تطور مع الحكومة الفرنسية، والتي وافقت مع شروط معينة، على إعفاء اللاعبين الأفارقة من قواعد الحجر الخاصة بفيروس كورونا".

وشدد "جياني إنفانتينو رئيس فيفا، ساعد في هذا الأمر بالعمل مع رئيس كاف باتريس موتسيبي، وأنا".

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وأكمل "ذهاب اللاعبين لمنتخباتهم تحد كبير، تحدث عنه كاف في اجتماع مجلس فيفا يوم 19 مارس الماضي".

وأردف "سنستمر في العمل والتواصل مع البلاد التي يأتي من دورياتها اللاعبون الأفارقة، خاصة أن كل بلد لها قواعد مختلفة".

وأكد "حضور اللاعبين لمنتخباتهم أمر هام جدا للفرق الإفريقية، لتواصل التنافس باحترام وبالمستوى العالمي في كأس أمم إفريقيا، وعلى مستوى كأس العالم المقبل في قطر 2022".

كاف إفريقيا
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