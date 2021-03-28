عماد سليمان لـ في الجول: لائحة جديدة للإسماعيلي لباقي الموسم

الأحد، 28 مارس 2021 - 20:11

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي

كشف عماد سليمان المشرف العام على الكرة في الإسماعيلي عن اتفاق اللجنة الفنية للنادي مع إيهاب جلال المدير الفني على ضرورة وجود لائحة خاصة بالفريق خلال ما تبقى من مباريات في الموسم الجاري.

وقال عماد سليمان لـFilGoal.com: "اللجنة الفنية طلبت من إيهاب جلال إعداد بنود اللائحة وعرضها عليها حتى يتم دراستها واعتمادها من قبل مجلس الإدارة وتطبيقها في الفترة المقبلة.

وأضاف "اللجنة الفنية والمدير الفني هدفهما توفير الحافز لكل اللاعبين خلال المباريات المقبلة سعيا لتحسين النتائج والمساهمة في الخروج من الأزمة التي يمر بها الفريق حاليا".

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ويحتل الإسماعيلي المركز الـ17 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة.

ويسعد الدراويش لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم السبت المقبل في الجولة الـ17 من الدوري المصري.

وهي المباراة الأولى الرسمية للدراويش تحت القيادة الفنية لإيهاب جلال.

الإسماعيلي الدوري المصري إيهاب جلال عماد سليمان
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