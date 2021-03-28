مؤتمر البدري: هذه مرحلة أهداف.. وما يقال حول تمرد النني "مهاترات"

شدد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، أن المرحلة الحالية هي مرحلة تحقيق أهداف، مع اعترافه بسوء أداء المنتخب ضد كينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

ووصف البدري التقارير الإعلامية حول تمرد محمد النني ورفضه المشاركة أمام كينيا، مهاترات.

وقال البدري في المؤتمر الصحفي لمواجهة جزر القمر الختامية للتصفيات: "بعض الزملاء، دربوا من قبل أو لم يدربوا، سواء نقاد أو محللين، تناولوا أداء المنتخب بموضوعية، وأشكر كل من تناول الأمر بشكل موضوعي. الوقت لا يسمح بشرح كل شيء".

وأكمل "قلت من قبل إن تلك المرحلة مرحلة أهداف. هناك فارق بين الأسباب والمبررات. هناك حالة ارتباك في العالم كله بسبب كورونا وهناك صعوبات متوقعة، والأجندات حدث فيها تأجيل وضغط. الكثير من الناس يتعاملون مع الأمر وكأنه أمر عاد، ولكنه يشكل لنا ضغوطات كبيرة".

وأردف "حققنا أول الأهداف وهو التأهل لكأس أمم إفريقيا. واجهتنا صعوبات كبيرة في تجمعات المنتخب في الفترة السابقة. الناس تحلل الموقف في وقته ولا ينظرون لما سبق الموقف".

وشدد "مباراة جزر القمر مهمة جدا بالنسبة لنا رغم التأهل. لابد من تقديم مباراة جيدة تليق باسم ووضع وتاريخ منتخب مصر وهذا ما أوصلته للاعبين. أمامنا العديد من المراحل الصعبة المقبلة ونحتاج لمعنويات عالية في الفترة المقبلة".

وأكد "المنتخب به أسماء كبيرة كثيرة تستطيع تحمل المسؤولية".

وأوضح "ليست مبررات، لكننا أتينا لتحقيق هدف. لدينا لاعبون انضموا في العاشرة صباحا يوم السفر إلى كينيا، وبعض الناس يخوضون في مواضيع أخرى. لا يصح أن يقال إن أحد اللاعبين حزين ولا يقوم بالتسخين رغم أن هذا ليس صحيح تماما".

واستدرك "لا يوجد أدنى مشكلة مع محمد النني، ومن الوارد جدا أن يكون أساسيا ضد جزر القمر. كل ما يقال مهاترات".

وأضاف "رمضان صبحي لم يتهرب من المنتخب، خضع للكشف مع الدكتور محمد أبو العلا واتضح أن لديه مزق وبالتالي لم ينضم".

وأكمل "وارد جدا أن يكون هناك عدد من التغييرات على تشكيل الفريق أمام جزر القمر".

وشدد "الفترة المقبلة هي الفترة الأهم بسبب تصفيات كأس العالم. نحتاج للعديد من المعسكرات ونعرف أن الأجندات محددة من قبل لكننا نستطيع مع اللجنة الثلاثية لعب عدد من المباريات الودية دون المحترفين".

واستكمل "لست راض عن الأداء طبعا، لكن لا أحب نغمة الحديث عن المحترفين بشكل خاص. نحن لسنا راضين عن أداء المنتخب ككل".

وأتم "عدم استدعاء كريم حافظ؟ لدينا مجموعة جيدة في الناحية اليسرى، نتابعه، وعندما سيكون هناك فرصة سنستدعيه وباب المنتخب مفتوح للجميع".

وكان منتخب مصر قد تعادل بنتيجة 1-1 مع كينيا ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات ليضمن مشاركته في كأس الأمم الإفريقية 2021، ويستعد لمواجهة جزر القمر يوم الإثنين.