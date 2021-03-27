مدير أعماله لـ في الجول: النني لم يرفض الإحماء أمام كينيا.. وهذا دليل عدم تمرده

السبت، 27 مارس 2021 - 00:56

كتب : أحمد الخولي

محمد النني - مصر - توجو

نفى علاء نظمي مدير أعمال محمد النني لاعب منتخب مصر، أن يكون موكله قد رفض الإحماء خلال مواجهة كينيا.

النني لم يشارك في مباراة كينيا ومصر مساء الخميس واكتفى بالتواجد على مقاعد البدلاء رغم استعمال حسام البدري لأربعة لاعبين في مركز الارتكاز خلال اللقاء.

وصرّح نظمي لـ FilGoal.com: "كافة الأنباء التي ترددت عن رفض النني الإحماء في مباراة كينيا كاذبة تماما".

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وتابع: "من يروج هذه الادعاءات عليه تقديم دليل ملموس على صحتها".

وأوضح: "الدليل على ذلك أن النني استمر في المعسكر".

وأتم: "لو كان ما يُثار صحيحا لما استمر لمباراة جزر القُمر".

النني (28 عاما) لم يشارك في مباراة كاملة خلال التصفيات الإفريقية الحالية إلا في مواجهة توجو يوم 14 نوفمبر الماضي، كما لعب 25 دقيقة كبديل أمام كينيا في الجولة الأولى.

ودفع البدري بـ طارق حامد وحمدي فتحي في الوسط أمام كينيا، قبل أن يعوضهما بـ عمرو السولية وعمر جابر في الشوط الثاني.

وضمن منتخب مصر تأهله إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بتعادله أمام كينيا.

وتلعب مصر أمام جزر القُمر مساء الإثنين المقبل من أجل حسم صدارة المجموعة.

محمد النني مصر منتخب مصر
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