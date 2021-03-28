تقرير سوداني: السلطات الصحية ترفض حضور الجماهير لمباراتي الهلال أمام صنداونز والأهلي ضد المريخ

كشف تقرير سوداني، أن السلطات الصحية رفضت حضور الجمهور لمباراتي القمة في الجولة المقبلة من دوري أبطال إفريقيا.

وقال تقرير موقع كفر ووتر: "السلطات الصحية بعثت قبل قليل بخطاب للاتحاد السوداني لكرة القدم تمنع فيه دخول الجماهير الى ملعب استاد الهلال في دوري أبطال إفريقيا تفاديا لانتشار وباء كورونا".

ويستضيف ملعب الهلال، مباراة الهلال وصنداونز ضمن المجموعة الثانية من دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة، بينما يواجه الأهلي المريخ على نفس الملعب في المجموعة الأولى ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات.

وفي وقت سابق، أعلن نادي المريخ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، تخصيص 80% من الحضور الجماهيري لـ الأولتراس.

ويحتل الأهلي حاليا المركز الثاني بترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، فيما يأتي المريخ بالمركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

كان الأهلي قد فاز على المريخ ذهابا في القاهرة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.