فابريزيو رومانو: ليفربول لم يفاوض مبابي.. ومقتنع باستمرار صلاح معه

لم يدخل ليفربول في مفاوضات مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، كما أن النادي مقتنع بقدرته على إقناع محمد صلاح بالاستمرار مع الفريق، والأمر ذاته مع يورجن كلوب مدرب الفريق. وذلك وفقا لفابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي.

وكتب رومانو في عموده الخاص على موقع benchwarmers البريطاني: "لم يبدأ كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان أي مفاوضات مع ليفربول حتى الآن رغم التقارير".

وواصل "حتى اللحظة أولويته هي تجديد عقده مع فريقه الفرنسي، وبعد ذلك سيتقرر مستقبله مع ناصر الخليفي رئيس النادي، والذي يفعل كل ما بوسعه لإقناع اللاعب الذي يريد 25 مليون يورو (بعد الضرائب) في الموسم للتجديد".

وتابع "ليفربول مقتنع أن بإمكانه الحفاظ على خدمات محمد صلاح، وبعد ذلك سيكون قادرا على الحديث حول تجديد عقده الذي يمتد حتى يونيو 2023 ولا توجد أي مشكلة لدى النادي في ذلك".

وأتم "الإدارة تخطط لسوق الانتقالات مع يورجن كلوب ولا تخشى ربط اسمه بتدريب منتخب ألمانيا، ولا توجد أي مفاوضات أو رغبة لدى المدرب الألماني خلافة يواكيم لوف حتى اللحظة".

مبابي شارك خلال الموسم الجاري في 36 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 30 هدفا وصنع 9 آخرين.

أما صلاح فلعب في 40 مباراة في كل المسابقات سجل خلالها 25 هدفا وصنع 4 آخرين.