فابريزيو رومانو: ليفربول لم يفاوض مبابي.. ومقتنع باستمرار صلاح معه

الأحد، 28 مارس 2021 - 15:52

كتب : FilGoal

محمد صلاح

لم يدخل ليفربول في مفاوضات مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، كما أن النادي مقتنع بقدرته على إقناع محمد صلاح بالاستمرار مع الفريق، والأمر ذاته مع يورجن كلوب مدرب الفريق. وذلك وفقا لفابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي.

وكتب رومانو في عموده الخاص على موقع benchwarmers البريطاني: "لم يبدأ كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان أي مفاوضات مع ليفربول حتى الآن رغم التقارير".

وواصل "حتى اللحظة أولويته هي تجديد عقده مع فريقه الفرنسي، وبعد ذلك سيتقرر مستقبله مع ناصر الخليفي رئيس النادي، والذي يفعل كل ما بوسعه لإقناع اللاعب الذي يريد 25 مليون يورو (بعد الضرائب) في الموسم للتجديد".

أخبار متعلقة
لاعب جزر القمر: كنت أشاهد صلاح في التلفزيون الآن سألعب ضده.. وسنسبب المشاكل لمصر شوقي غريب: قررنا ضم صلاح لقائمة المنتخب في الأولمبياد.. ولهذا لم ينضم رمضان صبحي لاعب جزر القمر: التواجد ضد صلاح في أرض الملعب حافز للفوز على مصر

وتابع "ليفربول مقتنع أن بإمكانه الحفاظ على خدمات محمد صلاح، وبعد ذلك سيكون قادرا على الحديث حول تجديد عقده الذي يمتد حتى يونيو 2023 ولا توجد أي مشكلة لدى النادي في ذلك".

وأتم "الإدارة تخطط لسوق الانتقالات مع يورجن كلوب ولا تخشى ربط اسمه بتدريب منتخب ألمانيا، ولا توجد أي مفاوضات أو رغبة لدى المدرب الألماني خلافة يواكيم لوف حتى اللحظة".

مبابي شارك خلال الموسم الجاري في 36 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 30 هدفا وصنع 9 آخرين.

أما صلاح فلعب في 40 مباراة في كل المسابقات سجل خلالها 25 هدفا وصنع 4 آخرين.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز سوق الانتقالات
نرشح لكم
أخر الأخبار
رومانو: اجتماع بين وكيل رونالدو ومينديز.. اللاعب يحلم بالعودة إلى ريال مدريد 14 دقيقة | الدوري الإسباني
فابريزيو رومانو: ليفربول لم يفاوض مبابي.. ومقتنع باستمرار صلاح معه 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فيرجسون يكشف ذكراه المفضلة مع جماهير يونايتد.. وهل ساورته الشكوك حول أهدافه؟ 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فينالدوم عن أزمة استبداله: لا تضخموا الأمور 56 دقيقة | أوروبا
حازم إمام: أصبحت جاهزا لخوض المباريات بعد التعافي من الإصابة ساعة | دوري أبطال إفريقيا
الزمالك يحدد موعد السفر لـ الجزائر.. ومسحة طبية ساعة | دوري أبطال إفريقيا
طارق يحيى: أثق في قدرات لاعبي الزمالك.. وزيزو واللاعبون لديهم إمكانيات تؤهلهم للعودة بقوة ساعة | دوري أبطال إفريقيا
تقرير: يوفنتوس يستهدف ضم نجم أتليتكو مدريد ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر بـ اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول سبب ظهور قميص صلاح دون رعاة المنتخب 2 بركات: الملابس الجديدة سبب ما حدث مع صلاح.. ولن نجازف بأيمن أشرف 3 انتهت في دوري الطائرة - الزمالك 0-3 الأهلي.. انتصار أحمر 4 أبو ريدة: لا أفكر في الترشح لاتحاد الكرة.. وما حدث مع الزمالك غير مقبول
قد ينال إعجابك