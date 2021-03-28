فيرجسون يكشف ذكراه المفضلة مع جماهير يونايتد.. وهل ساورته الشكوك حول أهدافه؟

كيف يتعامل سير أليكس فيرجسون مع المواهب الصغيرة؟ ما هي ذكراه المفضلة مع جماهير مانشستر يونايتد؟ هل ساورته الشكوك حول مسيرته يوما ما؟

للإجابة على أسئلة كثيرة، أجرى الموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد حوارا مع المدرب الأسطوري له، نشر منها الجزء الثاني وينقله لكم FilGoal.com كاملا.

ما هي نصيحتك لمشجع يونايتد في الخامسة من عمره وكيف يتم تشجيعه بالطريقة الصحيحة للعب الكرة؟

"هناك عدة أشياء سأقولها لوالد أي فتى، لا تكن مهووسا بما يفعله الفتى، اسمح له بالنضج".

"الشيء الأهم للفتى هو أن يكون لديه أخلاقيات التدريب، أن يتدرب طيلة الوقت هي خطوة رائعة للأمام، إن أردت أن تصبح لاعب كرة قدم".

"إن وصلت لمرحلة أن تحصل على الفرصة، حينها الشيء الأهم أن تضحي، إن كنت ستصبح لاعبا كبيرا عليك أن تضحي".

"ستضحي بكل شيء بالخارج، ما يفعله أصدقائك في الخارج ليلة الجمعة، لن تفعله، أتعلم؟ إن كنت تمتلك فكرة التضحية بداخلك حينها ستمنح نفسك فرصة أفضل، بعد ذلك ادمجه بأخلاقيات العمل، يمنحك ذلك فرصة أفضل".

ما هي ذكراك المفضلة مع جماهير مانشستر يونايتد؟

"اليوم الذي فزنا خلاله بلقب الدوري لأول مرة. يا إلهي. لم أتمكن من الخروج بسيارتي بعيدا عن موقف السيارات. كان هناك الآلاف منهم، كانت فترة الظهيرة وأرادوا أن يأخذوا صورة تذكارية مع اللقب، ذهبت إلى هناك في حوالي الثالثة عصرا".

"كان هناك الآلاف ولم أتمكن من الخروج من سيارتي، بدا كما لو كانوا يبتلعون سيارتي وسط الزحام، مشهد لا يصدق. لذا ما فعلوه في ذلك اليوم كان إرضاء للنفس والقلق الذي دام لـ26 عاما".

"هذا ما كنت أفعله في ذلك اليوم، تلك الجماهير كانت تعاني لمدة 26 عاما، وفي النهاية أظهروا حبهم لي، كان بإمكانهم جعلي رئيسا لدولة في ذلك اليوم".

هل ساورتك الشكوك يوما ما حول قدرتك على تحقيق ما خططت له؟

"لا تقولوا شك، أعتقد كانت هناك فترات تمر بمرحلة من عدم الانتصار، 1989 في ديسمبر، لم نفز بأي مباراة، ترعرعت وسط بيئة من الطبقة العاملة، الاستسلام والشكوك لم تحدث لي قط".

"لطالما كنت إيجابيا فيما كنت أفعله، كنت أنظر لكل ملحوظات التدريبات الخاصة بي، واختياراتي للفريق، وفي اليوم التالي كنا دائما نؤدي بشكل أفضل، لذا الشكوك تأتي من الأشخاص الآخرين وليس مني".

سير أليكس فيرجسون تولى تدريب مانشستر يونايتد في عام 1986 وحتى 2013، وقاد الفريق للفوز بـ13 دوري إنجليزي ممتاز، و5 بطولات كأس اتحاد إنجليزي و4 بطولات كأس رابطة إنجليزية و10 بطولات درع خيرية وبطولتي دوري أبطال أوروبا وبطولة كأس أوروبا للأندية أبطال الكؤوس والسوبر الأوروبي وكأس انتركونتيننتال وكأس العالم للأندية مرة.