حازم إمام: أصبحت جاهزا لخوض المباريات بعد التعافي من الإصابة

الأحد، 28 مارس 2021 - 14:33

كتب : FilGoal

حازم إمام مع الزمالك أمام الإسماعيلي

قال حازم إمام مدافع نادي الزمالك إنه أصبح جاهزا لخوض المباريات مع فريقه بعد تعافيه من الإصابة. وذلك عبر تصريحات للموقع الرسمي.

وصرح إمام: "أصبحت جاهزا لخوض المباريات المقبلة بعد التعافي من الإصابة".

وواصل "عدت للمشاركة في التدريبات الجماعية منذ 4 أيام، وشاركت في التقسيمة التي أقيمت يوم السبت لمدة 90 دقيقة، وأصبحت جاهزا من الناحية الطبية لخوض المباريات".

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وأكمل "الجهازين الفني والطبي لم يسمحا لي بالمشاركة في التدريبات الجماعية إلا بعد التعافي من الإصابة بنسبة 100%".

وتعرض إمام للإصابة في عضلة السمانة تسببت في غيابه عن الزمالك خلال الفترة الماضية.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر يوم 3 أبريل المقبل في خامس جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك حازم إمام في إفريقيا
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