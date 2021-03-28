الزمالك يحدد موعد السفر لـ الجزائر.. ومسحة طبية

الأحد، 28 مارس 2021 - 14:30

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك

حدد نادي الزمالك موعد سفر الفريق إلى الجزائر لمواجهة مولودية الجزائر.

وكشف الموقع الرسمي لنادي الزمالك، عن قرار النادي بسفر الفريق إلى الجزائر يوم الخميس المقبل؛ والموافق 1 أبريل، وذلك لمواجهة مولودية الجزائر في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقررت اللجنة المكلفة بإدارة النادي، سفر بعثة الفريق إلى الجزائر عبر طائرة خاصة؛ وذلك حرصاً على عدم تعرض اللاعبين للإرهاق.

أخبار متعلقة
طارق يحيى: أثق في قدرات لاعبي الزمالك.. وزيزو واللاعبون لديهم إمكانيات تؤهلهم للعودة بقوة نجله: مسؤول كبير أبلغ حسن شحاتة بقيادة مصر قبل أن تتغير الأمور.. والزمالك جس نبضي بشأنه كرة يد – الزمالك يعلن رفض خوض الموسم الماضي بالقوائم الجديدة رسميا مدحت عبد الهادي في تصريحات نارية: اللاعبون فقدوا الثقة في إدارة الزمالك

من جهة أخرى، سيخضع لاعبو الزمالك لمسحة طبية؛ للكشف عن فيروس كورونا المستجد يوم الثلاثاء المقبل، وذلك تحت إشراف الاتحاد الإفريقي "كاف".

وتأتي المسحة قبل سفر الفريق إلى الجزائر لمواجهة مولودية الجزائر في بطولة دوري أبطال إفريقيا، طبقا للبروتوكول المتبع من جانب الاتحاد الإفريقي.

ويواصل الفريق استعداداته لمواجهة مولودية الجزائر، المقرر إقامتها ٣ أبريل المقبل ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

في إفريقيا الزمالك مولودية الجزائر
نرشح لكم
أخر الأخبار
حازم إمام: أصبحت جاهزا لخوض المباريات بعد التعافي من الإصابة 12 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الزمالك يحدد موعد السفر لـ الجزائر.. ومسحة طبية 16 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
طارق يحيى: أثق في قدرات لاعبي الزمالك.. وزيزو واللاعبون لديهم إمكانيات تؤهلهم للعودة بقوة 20 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تقرير: يوفنتوس يستهدف ضم نجم أتليتكو مدريد 28 دقيقة | الدوري الإيطالي
تقرير: التجديد لـ ديمبيلي أولوية في برشلونة 29 دقيقة | ميركاتو
هل تشهد نسخة 2021 من أمم إفريقيا أكبر تمثيل عربي في البطولة تاريخيا؟ 37 دقيقة | إفريقيا
زميله السابق: رونالدو لم يكن قدوة في لقاء صربيا.. غير مقبول ما فعله ساعة | أوروبا
مدرب البرتغال: حكم لقاء صربيا اعتذر لي عن إلغاء هدف رونالدو ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر بـ اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول سبب ظهور قميص صلاح دون رعاة المنتخب 2 بركات: الملابس الجديدة سبب ما حدث مع صلاح.. ولن نجازف بأيمن أشرف 3 انتهت في دوري الطائرة - الزمالك 0-3 الأهلي.. انتصار أحمر 4 أبو ريدة: لا أفكر في الترشح لاتحاد الكرة.. وما حدث مع الزمالك غير مقبول
قد ينال إعجابك