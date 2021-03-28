الزمالك يحدد موعد السفر لـ الجزائر.. ومسحة طبية

حدد نادي الزمالك موعد سفر الفريق إلى الجزائر لمواجهة مولودية الجزائر.

وكشف الموقع الرسمي لنادي الزمالك، عن قرار النادي بسفر الفريق إلى الجزائر يوم الخميس المقبل؛ والموافق 1 أبريل، وذلك لمواجهة مولودية الجزائر في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقررت اللجنة المكلفة بإدارة النادي، سفر بعثة الفريق إلى الجزائر عبر طائرة خاصة؛ وذلك حرصاً على عدم تعرض اللاعبين للإرهاق.

من جهة أخرى، سيخضع لاعبو الزمالك لمسحة طبية؛ للكشف عن فيروس كورونا المستجد يوم الثلاثاء المقبل، وذلك تحت إشراف الاتحاد الإفريقي "كاف".

وتأتي المسحة قبل سفر الفريق إلى الجزائر لمواجهة مولودية الجزائر في بطولة دوري أبطال إفريقيا، طبقا للبروتوكول المتبع من جانب الاتحاد الإفريقي.

ويواصل الفريق استعداداته لمواجهة مولودية الجزائر، المقرر إقامتها ٣ أبريل المقبل ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.