الزمالك يحدد موعد السفر لـ الجزائر.. ومسحة طبية
الأحد، 28 مارس 2021 - 14:30
كتب : إبراهيم رمضان
حدد نادي الزمالك موعد سفر الفريق إلى الجزائر لمواجهة مولودية الجزائر.
وكشف الموقع الرسمي لنادي الزمالك، عن قرار النادي بسفر الفريق إلى الجزائر يوم الخميس المقبل؛ والموافق 1 أبريل، وذلك لمواجهة مولودية الجزائر في بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وقررت اللجنة المكلفة بإدارة النادي، سفر بعثة الفريق إلى الجزائر عبر طائرة خاصة؛ وذلك حرصاً على عدم تعرض اللاعبين للإرهاق.
من جهة أخرى، سيخضع لاعبو الزمالك لمسحة طبية؛ للكشف عن فيروس كورونا المستجد يوم الثلاثاء المقبل، وذلك تحت إشراف الاتحاد الإفريقي "كاف".
وتأتي المسحة قبل سفر الفريق إلى الجزائر لمواجهة مولودية الجزائر في بطولة دوري أبطال إفريقيا، طبقا للبروتوكول المتبع من جانب الاتحاد الإفريقي.
ويواصل الفريق استعداداته لمواجهة مولودية الجزائر، المقرر إقامتها ٣ أبريل المقبل ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.