طارق يحيى: أثق في قدرات لاعبي الزمالك.. وزيزو واللاعبون لديهم إمكانيات تؤهلهم للعودة بقوة

قال طارق يحيى رئيس قطاعات الناشئين في نادي الزمالك إنه يثق في قدرات لاعبي النادي على تحقيق الإنجاز، كما أشاد بقدرات أحمد سيد زيزو مشيرا إلى أنه ولاعبي الفريق لديهم إمكانيات تؤهلهم للعودة بقوة.

وصرح يحيى عبر إذاعة "أون سبورت إف إم": "الأمور تسير على ما يرام في الزمالك حسبما نعلم".

وواصل "بالتأكيد توقف الدوري أمر جيد، لكن كارتيرون لن يستغرق وقتا بحكم أنه تواجد مع الفريق من قبل، وأعتقد أيضا أنه وضع يديه على مشاكل الفريق، وأتمنى أن تصبح الأمور أفضل في الفترة القادمة".

وأكمل "الزمالك في الصدارة محليا، أما في دوري الأبطال نتمنى أن نؤدي ما علينا في مباراتي مولودية الجزائر وتونجيت، وننتظر نتيجة مباراة الترجي والمولودية على أحر من الجمر".

واستطرد "أثق أن لاعبينا قادرون على تحقيق إنجاز، وتذكر ما فعله أوباما في مباراة بترو أتلتيكو، وفزنا بلقب الكونفدرالية، أتمنى أن نستعيد هذه الذكريات".

وبسؤاله عن أحمد سيد زيزو قال"لا يوجد لاعب في الدنيا يريد أن يؤدي بشكل غير جيد، أو تكون صورته سيئة أمام ناديه وجماهيره".

وأردف "لكنها ظروف خارجة عن الإرادة نفسيا أو لا يتدرب جيدا أو مجهد".

وتابع "في أحد المواسم كنت هدافا للدوري وفي الموسم التالي سجلت هدفين، هذا وارد في كرة القدم".

واستطرد "زيزو لاعب مميز وأصبح من الأعمدة الرئيسية للزمالك ومنتخب مصر، ولاعب يصنع الفارق مع الزمالك".

وأضاف "أعلم أن جميع لاعبي الزمالك يشعرون بالحزن من تراجع النتائج، لكن لديهم إمكانيات تؤهلهم للعودة بقوة".

وأتم "اللاعبون يشعرون بالحزن أكثر مننا".

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر يوم 3 أبريل المقبل ضمن خامس جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.