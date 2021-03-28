زميله السابق: رونالدو لم يكن قدوة في لقاء صربيا.. غير مقبول ما فعله

الأحد، 28 مارس 2021 - 13:32

كتب : FilGoal

غضب كريستيانو رونالدو بعد عدم احتساب هدف البرتغال القاتل أمام صربيا

انتقد فرناندو مييرا لاعب البرتغال السابق، كريستيانو رونالدو، قائد الفريق حاليا بعد إلقاء الأخير لشارة قيادة المنتخب اعتراضا على عدم احتساب هدفه ضد صربيا يوم السبت في تصفيات مونديال 2022.

وسجل نجم يوفنتوس هدفا صحيحا لم يحتسبه الحكم لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لمثلهما وفي رد فعل غاضب ألقى رونالدو بشارة القيادة واتجه صوب غرف الملابس قبل ثوان من إطلاق الحكم لصافرة نهاية المواجهة.

وقال مييرا في حوار مع صحيفة ريكورد البرتغالية:"رد فعل رونالدو طبيعي، لكن غير مقبول من قائد المنتخب".

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وواصل مييرا، الذي زامل رونالدو في منتخب البرتغال وشارك في مونديال 2006 ويورو 2008، قائلا:"لا يمكنه إلقاء شارة القيادة على الأرض والذهاب لغرفة الملابس واللقاء لم ينته بعد".

وأضاف "غير مقبول من لاعب بأهميته. أتفهم غضبه وأتفق معه لأن هدفه صحيح، لكن على الحكم اتخاذ قرار، في غياب الفيديو، وعلى رونالدو أن يكون قدوة. الليلة لم يكن نموذجا يحتذى به".

واعتذر رونالدو عما فعله في منشور في إنستجرام. (التفاصيل)

وتحل البرتغال ضيفة على لوكسمبورج يوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من التصفيات.

وتتصدر صربيا ترتيب المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن البرتغال ورصيد كل منهما 4 نقاط وللوكسمبورج 3 نقاط ولا رصيد لأذربيجان وأيرلندا.

ويتأهل بطل المجموعة مباشرة إلى مونديال 2022 بينما يخوض الوصيف ملحقا.

كريستيانو رونالدو البرتغال
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