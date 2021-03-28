رونالدو عن إلقاء الشارة: قيادة البرتغال هي أكبر فخر بحياتي

الأحد، 28 مارس 2021 - 10:46

كتب : FilGoal

غضب كريستيانو رونالدو بعد عدم احتساب هدف البرتغال القاتل أمام صربيا

اعتذر كريستيانو رونالدو قائد البرتغال عن إلقاء شارة قيادة منتخب بلاده عقب مباراة صربيا.

كريستيانو رونالدو سجل هدفا للبرتغال في صربيا بالدقيقة الـ93 كما أظهرت الكاميرات في الإعادة، لكن حكام اللقاء كان لهم رأي آخر بعدم احتساب الهدف باعتبار أن الكرة لم تعبر الخط كاملة، ومنح رونالدو بطاقة صفراء للاعتراض في غياب تقنتي الفيديو وعين الصقر.

صاحب الـ36 عاما خرج من الملعب غاضبا، وألقى بشارة قيادة المنتخب على الأرض للتعبير عن غضبه لعدم احتساب هدف فوز بلاده.

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بعد المباراة اعتذر رونالدو عن تصرفه من خلال حسابه على انستجرام.

وكتب رونالدو: "كوني قائدا لمنتخب البرتغال، هو واحد من أعظم الإنجازات ومصادر الفخر بالنسبة لي في حياتي".

وأضاف "دائما ما منحت وسأمنح كل ما لدي لبلادي. هذا لن يتغير أبدا".

رونالدو أكمل "لكن أحيانا يصعب التعامل مع بعض المواقف، خاصة حين نشعر بأن بلدنا يتأذى".

وأتم "ابقوا رؤوسكم عالية وواجهوا تحدينا المقبل. هيا يا برتغال".

البرتغال تعادلت مع صربيا بهدفين لكل فريق في بلجراد، ضمن مباريات الجولة الثانية لتصفيات كأس العالم 2022.

التعادل رفع رصيد كلا الفريقين للنقطة الرابعة في المركزين الثاني والثالث للمجموعة.

وتستعد البرتغال لمواجهة لوكسمبورج خارج الأرض، ضمن مباريات الجولة الثالثة.

تصفيات المونديال البرتغال كريستيانو رونالدو صربيا
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