كرة يد – الزمالك يعلن رفض خوض الموسم الماضي بالقوائم الجديدة رسميا

الأحد، 28 مارس 2021 - 11:24

كتب : FilGoal

الزمالك - كرة يد

أعلن نادي الزمالك، رفض خوض ما تبقى من مباريات الموسم الماضي لكرة اليد بقوائم الموسم الجديد رسميا.

وقال حسن يسري رئيس جهاز كرة اليد في تصريحات لصفحة ناديه الرسمية على فيسبوك: "نرفض نهائيا خوض إقامة مباريات الدوري القديم بالقوائم الجديدة".

وأضاف "اتحاد اليد سبق واجتمع بالأندية الأربعة، الزمالك والأهلي وطلائع الجيش وسبورتنج، ووافقت ثلاثة أندية على خوض مباريات الدوري بالقوائم القديمة، وفي المقابل استجاب ممثل النادي الأهلي ووافق على خوض مباريات الدوري بالقوائم القديمة، وتم تحديد مواعيد المباريات".

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حسن يسري أتبع "اتحاد اليد ولجنة المسابقات يعلمان ذلك، والاتحاد أبلغ الأندية بأنه سيدرس الموقف ثم يتخذ القرار النهائي".

وواصل "وللعلم، الأهلي وافق في بداية الموسم على لعب المسابقة بالقوائم القديمة، وطلب التأجيل ومهلة لتدريب فريق المرتبط للانسجام مع لاعبي الدرجة الأولى. إذن تمت الموافقة على اللعب بالقوائم القديمة".

وأتم "وبناء على ذلك. نرفض لعب الموسم الماضي سواء الدوري وكأس مصر، بالقوائم الجديدة".

الزمالك يتصدر بطولة الدوري المصري لكرة اليد للمحترفين عن الموسم الماضي، قبل جولتين من النهاية. البطولة توقفت بسبب جائحة كورونا، وكان محددا لها أن تٌستكمل أول أبريل المقبل بالقوائم القديمة.

بعد حل الاتحاد المصري لكرة اليد، وتعيين لجنة لإدارة الاتحاد، قرر الاتحاد تعطيل قرار استكمال المسابقة، لحين عرضها على مركز التسوية، لاتخاذ قرار جديد، سواء باستكمالها بالقوائم الجديدة للموسم الحالي، أو باعتبار الزمالك فائزا بالدوري والأهلي بكأس مصر، باعتبارهما بطلا آخر نسختين مكتملة من البطولتين. (طالع التفاصيل)

كرة يد الزمالك حسن يسري
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