اتحاد اليد يعلق حسم بطل الدوري.. ومقترحين أمام مركز التسوية

قرر الاتحاد المصري لكرة اليد تعليق جولتي حسم بطل الدوري الموسم الماضي واستفتاء مركز التسوية والتحكيم الرياضي بشأن مقترحين لتنفيذ أحدهما.

ونص المقترح الأول على إلغاء الموسم الماضي واحتساب الدوري والكأس لحامل لقب موسم 2018-2019، ليكون الزمالك بطل الدوري والأهلي بطل الكأس.

فيما نص المقترح الثاني على استكمال الموسم الماضي بالقوائم الجديدة، بسبب استحالة استكماله حالياً بقوائم الموسم الماضي.

وكان الموسم الماضي من الدوري المصري لكرة اليد توقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

كان الزمالك يتصدر المسابقة بفارق نقطتين عن الأهلي، ويكفيه الفوز على سبورتنج والتعادل مع الأهلي فقط للظفر باللقب.

كما أنه كان من المفترض أن يلعب الزمالك مع سبورتنج يوم 1 أبريل، فيما يلعب الأهلي مع الجيش.

وفي الجولة الأخيرة يوم 2 أبريل، يلعب الزمالك مع الأهلي.