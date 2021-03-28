فيرجسون يكشف ندمه الأكبر أثناء تدريبه مانشستر يونايتد

كشف سير أليكس فيرجسون مدرب مانشستر يونايتد الأسطوري السابق عن ندمه الأكبر أثناء فترة تدريبه للفريق.

وصرح فيرجسون عبر الموقع الرسمي: "ستكون هناك لحظات ندم دائما، لكن ما أتطلع إليه دوما هو أن غدا يوم جديد، لطالما فعلت ذلك كلماخسرت مباراة، اليوم الثاني سيكون أفضل بلا شك، لكن فيما يخص الندم، فريق 1994، الرباعي الدفاعي بدا وكأنه كبر في السن معا،وهذا أمر سيء للمدرب، لأنهم كانوا رائعين بالنسبة لي، باركر وبروس وباليستر وإروين، لاعبون رائعون".

وواصل: "منحوني 9-10 سنوات والدليل دائما كان في الملعب، لا يرون ذلك لكنني أراه".

وأكمل "المشكلة بالنسبة لي، ما الذي أفعله؟ نجحت في تنظيم صفقة لهم، لكن إخبارهم كان صعبا جدا جدا، الأمر ذاته حينما تترك لاعباشابا يرحل".

وتابع "العملية كان تتضمن مدرب الشباب واللاعبين الذين سيرحلون يأتون إليك، قد يكون اللاعب في الـ17-18 من عمره، الطريقة التينحاول شرح الأمر بها، أننا سنحاول إيجاد فريق له، كنا نحاول ونجد له فريق ونقول نحن آسفون لأننا مضطرين لفعل ذلك، كان هذا أمراصعبا للغاية".

وأردف "هذا هو أسوأ شيء أن تضطر لترك اللاعبين الشباب يرحلون، كل هذا الطموح والرغبات والآمال حول اللعب لمانشستر يونايتد، أمام75 ألف مشجع، والذهاب إلى ويمبلي في نهائي، هذا هو طموح كل فتى صغير ينضم إلى مانشستر يونايتد، وحينما تأخذ هذا الأمر منهفهذا مؤلم، وكرهت هذا الأمر كثيرا".

سير أليكس فيرجسون تولى تدريب مانشستر يونايتد في عام 1986 وحتى 2013، وقاد الفريق للفوز بـ13 دوري إنجليزي ممتاز، و5 بطولاتكأس اتحاد إنجليزي و4 بطولات كأس رابطة إنجليزية و10 بطولات درع خيرية وبطولتي دوري أبطال أوروبا وبطولة كأس أوروبا للأنديةأبطال الكؤوس والسوبر الأوروبي وكأس انتركونتيننتال وكأس العالم للأندية مرة.