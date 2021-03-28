مدرب المريخ: نتطلع للفوز على الأهلي.. ونزعت الخوف من اللاعبين

الأحد، 28 مارس 2021 - 00:01

كتب : FilGoal

لي كلارك مدرب المريخ السوداني

أكد لي كلارك المدير الفني للمريخ السوداني أن فريقه يسعى للفوز على الأهلي في المباراة المقبلة.

ويحل الأهلي ضيفا على المريخ يوم 3 إبريل المقبل في الجولة الخامسة لمباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا.

وقال لي كلارك لقناة "أون تايم سبورتس": "ستكون مباراة صعبة والآن نحن في معسكر مغلق. كل اللاعبين استجابوا للأساليب التي أطبقها".

أخبار متعلقة
مدرب أحمال المريخ "المصري": اتجهت لمجال يجذب القليل.. وساستخدم التكنولوجيا الحديثة مدرب المريخ الجديد: مواجهة الأهلي من المباريات التي تصنع اللاعبين.. نريد تحقيق نتيجة إيجابية مفاجأة.. رئيس المريخ طلب من مدرب الفريق إشراك اللاعبين الموقوفين ضد سيمبا مدرب المريخ: الأهلي يمتلك لاعبين ومدرب على أعلى مستوى.. وسنحاول إظهار قوتنا أمامه مجموعة الأهلي - الإنجليزي لي كلارك مدربا لـ المريخ السوداني

وأضاف "نتطلع للفوز لأننا نعيش ظروفا صعبة بعد نتيجة مباراة سيمبا ونرغب في تحقيق النقاط الـ6 المتبقية".

وأكمل "فلسفتي هي تحقيق الفوز رغم أن الأهلي لديه عناصر قوية في الهجوم لكننا سنحاول إيقافهم ونُظهر للجميع أن لدينا خطة وأسلوب جيد".

وأوضح "الأهلي لديه عدة لاعبين ولا أستطيع أن اختار أخطر لاعب في الفريق، كما أن الفريق طبق أسلوبا جديدا في أخر مباراتين".

واستمر "نسعى لتحقيق مشكلات لدفاع الأهلي وسنستمر في دراسة الفريق حتى وقت المباراة".

وأردف "نتطلع للمباراة ولدينا رؤية نحو تحقيق الانتصار ونتفهم جيدا وسنتعامل مع الجانب الهجومي للأهلي".

وأتم "أزرع في لاعبي فريقي البحث الانتصار وأنزع الخوف من داخلهم".

ويتصدر سيمبا المجموعة برصيد 10 نقاط يليه الأهلي بـ7 نقاط ثم فيتا كلوب بـ4 نقاط ويقبع المريخ في المركز الأخير بنقطة واحدة.

الأهلي المريخ دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
الدرندلي: إدارة الأهلي حققت 85% من البرنامج الانتخابي.. ولدينا احتياطي نقدي ضخم 51 دقيقة | الدوري المصري
في الدرجة الثالثة – "المسعف والسائق كانا يؤديان الصلاة".. نقل لاعب مصاب بسيارة ملاكي 56 دقيقة | مصر
لاعب جزر القمر: كنت أشاهد صلاح في التلفزيون الآن سألعب ضده.. وسنسبب المشاكل لمصر ساعة | منتخب مصر
شوقي غريب: قررنا ضم صلاح لقائمة المنتخب في الأولمبياد.. ولهذا لم ينضم رمضان صبحي ساعة | منتخب مصر
يورو الشباب – تعادل إسبانيا وإيطاليا في مجزرة بطاقات حمراء ساعة | أوروبا
المدير العام لجزر القمر: مواجهة مصر أشبه بمباراة نهائية ساعة | تصفيات كأس إفريقيا
لاعب جزر القمر: التواجد ضد صلاح في أرض الملعب حافز للفوز على مصر ساعة | تصفيات كأس إفريقيا
مدرب جزر القمر: مصممون على تحقيق نتيجة إيجابية ضد مصر ساعة | تصفيات كأس إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر بـ اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول سبب ظهور قميص صلاح دون رعاة المنتخب 2 بركات: الملابس الجديدة سبب ما حدث مع صلاح.. ولن نجازف بأيمن أشرف 3 انتهت في دوري الطائرة - الزمالك 0-3 الأهلي.. انتصار أحمر 4 أبو ريدة: لا أفكر في الترشح لاتحاد الكرة.. وما حدث مع الزمالك غير مقبول
قد ينال إعجابك