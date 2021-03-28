مدرب المريخ: نتطلع للفوز على الأهلي.. ونزعت الخوف من اللاعبين

أكد لي كلارك المدير الفني للمريخ السوداني أن فريقه يسعى للفوز على الأهلي في المباراة المقبلة.

ويحل الأهلي ضيفا على المريخ يوم 3 إبريل المقبل في الجولة الخامسة لمباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا.

وقال لي كلارك لقناة "أون تايم سبورتس": "ستكون مباراة صعبة والآن نحن في معسكر مغلق. كل اللاعبين استجابوا للأساليب التي أطبقها".

وأضاف "نتطلع للفوز لأننا نعيش ظروفا صعبة بعد نتيجة مباراة سيمبا ونرغب في تحقيق النقاط الـ6 المتبقية".

وأكمل "فلسفتي هي تحقيق الفوز رغم أن الأهلي لديه عناصر قوية في الهجوم لكننا سنحاول إيقافهم ونُظهر للجميع أن لدينا خطة وأسلوب جيد".

وأوضح "الأهلي لديه عدة لاعبين ولا أستطيع أن اختار أخطر لاعب في الفريق، كما أن الفريق طبق أسلوبا جديدا في أخر مباراتين".

واستمر "نسعى لتحقيق مشكلات لدفاع الأهلي وسنستمر في دراسة الفريق حتى وقت المباراة".

وأردف "نتطلع للمباراة ولدينا رؤية نحو تحقيق الانتصار ونتفهم جيدا وسنتعامل مع الجانب الهجومي للأهلي".

وأتم "أزرع في لاعبي فريقي البحث الانتصار وأنزع الخوف من داخلهم".

ويتصدر سيمبا المجموعة برصيد 10 نقاط يليه الأهلي بـ7 نقاط ثم فيتا كلوب بـ4 نقاط ويقبع المريخ في المركز الأخير بنقطة واحدة.