موقف مصر وصراع الصدارة.. دليلك للتعرف على وضع تصفيات إفريقيا قبل الجولة الأخيرة

السبت، 27 مارس 2021 - 21:41

كتب : FilGoal

كأس إفريقيا

اقتربت التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 من النهاية إذ يتبقى جولة واحدة ستحسم موقف المنتخبات من التأهل وتحدد أصحاب الصدارة

16 منتخبا تأهل حتى الآن بالإضافة للكاميرون منظمة البطولة ليتبقى 7 مقاعد لم تحسم.

فما هو موقف كل مجموعة؟ وماذا يحتاج كل منتخب للتأهل أو لحسم الصدارة؟ اضغط هنا للتعرف على موقف كل منتخب

كأس الأمم الإفريقية
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