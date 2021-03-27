موقف مصر وصراع الصدارة.. دليلك للتعرف على وضع تصفيات إفريقيا قبل الجولة الأخيرة
السبت، 27 مارس 2021 - 21:41
كتب : FilGoal
اقتربت التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 من النهاية إذ يتبقى جولة واحدة ستحسم موقف المنتخبات من التأهل وتحدد أصحاب الصدارة
16 منتخبا تأهل حتى الآن بالإضافة للكاميرون منظمة البطولة ليتبقى 7 مقاعد لم تحسم.
فما هو موقف كل مجموعة؟ وماذا يحتاج كل منتخب للتأهل أو لحسم الصدارة؟ اضغط هنا للتعرف على موقف كل منتخب
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير: منافسة بين برشلونة وسيتي لضم رابيو 19 دقيقة | ميركاتو