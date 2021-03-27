موندو ديبورتيفو: أرسنال يفكر في ضم نبيل فقير

يفكر نادي أرسنال في الحصول على خدمات نبيل فقير لاعب وسط ريال بيتيس الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وقال التقرير إن المستوى المتميز خلال الموسم الجاري للاعب، جعل ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال يقرر ضم اللاعب، وسأل عن وضع اللاعب في النادي.

وأوضح التقرير أن أرسنال كان يفكر في ضم اللاعب خلال الصيف الماضي، لكنه اتجه لاستعار بديله، داني سيبايوس من ريال مدريد لمدة موسم، ما تسبب في توقف المفاوضات وقتها.

وكان فقير قريبا للغاية من الانضمام إلى ليفربول في صيف 2018 قادما من ليون لكن الصفقة لم تتم لينضم بعد ذلك إلى ريال بيتيس.

صاحب الـ27 عاما انضم إلى ريال بيتيس في صيف 2019 بمبلغ 19.75 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.

وشارك فقير خلال الموسم الجاري في 30 مباراة مع بيتيس في كل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع 6 آخرين.