مدرب المكسيك: مشاركة خيمينيز في الأولمبياد تتوقف على الـ 50 يوما المقبلة

السبت، 27 مارس 2021 - 17:13

كتب : FilGoal

راؤول خيمينيز - ولفرهامبتون - مانشستر سيتي

يأمل المنتخب المكسيكي أن يتعافى راؤول خيمينيز مهاجم ولفرهامبتون الإنجليزي في الوقت المناسب قبل الأولمبياد.

ولم يخض خيمينيز أي مباراة منذ معاناته من كسر في الجمجمة أثناء لقاء أرسنال في الدوري الإنجليزي في نوفمبر الماضي.

ويتواجد المهاجم البالغ 29 عاما في معسكر المنتخب المكسيكي الذي يستعد للقاء نظيره الويلزي وديا، إذ يتدرب وهو يرتدي واقي للرأس وحصل على راحة في باقي المران.

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الأرجنتيني تاتا مارتينيو المدير الفني لـ التريكولور قال في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "راؤول بخير، تدرب معنا بشكل طبيعي".

وأضاف "عندما تكون هناك بعض التدريبات تعتمد على الاحتكاك الجسدي، نجعله يتدرب بشكل منفصل مع عضو آخر من طاقم التدريب، فيما يتعلق بكيفية تقدمه، فنحن نلتزم بالبروتوكولات التي قدمها لنا فريقه".

المكسيك تستعد لصيف ناري بنهائيات دوري أمم كونكاكاف والكأس الذهبية ثم بداية تصفيات كأس العالم 2022، بالإضافة لأولمبياد طوكيو في أغسطس المقبل.

عن إمكانية مشاركة خيمينيز في الأولمبياد: "أعتقد أننا بحاجة لمعرفة متى سيقرر ناديه أن يشارك، عندما يحصل على الضوء الأخضر من الأطباء بشكل نهائي".

وأضاف "إذا لم يستعد راؤول للعب في نهاية الموسم، أعتقد أن هذا يعني أن فرصتنا في تواجده ستكون أقل بكثير".

وأتم "إذا شارك، فسيكون هناك الكثير من الوقت في التطلع إلى إمكانية التواجد في الكأس الذهبية والألعاب الأولمبية، لكن بالطبع كل هذا يتوقف على ما سيحدث في ولفرهامبتون في الخمسين يوما القادمة".

ويستعد المنتخب المكسيكي لخوض مباراة نصف النهائي البطولة المؤهلة لأولمبياد طوكيو والفوز يعني التأهل للنهائيات بشكل رسمي، إذ يتأهل طرفا النهائي.

وانضم خيمينيز إلى وولفرهامبتون قادما من بنفيكا في صيف 2019 بمبلغ 38 مليون يورو.

وشارك الدولي المكسيكي في 11 مباراة بكل المسابقات هذا الموسم سجل خلالها 4 أهداف.

راؤول خيمينيز المكسيك ولفرهامبتون
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