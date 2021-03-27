ذا أثليتك: توريرا يحدد شرط عودته مرة أخرى إلى أرسنال

السبت، 27 مارس 2021 - 16:32

كتب : FilGoal

لوكاس توريرا

يرغب لوكاس توريرا في العودة مرة أخرى إلى فريقه أرسنال من أتليتكو مدريد بشكل دائم، لكن بشرط وحيد. وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "ذا أثليتك".

وأشار التقرير إلى أن لاعب أرسنال المعار لأتليتكو مدريد يرغب في العودة إلى الفريق اللندني فقط إن حصل على فرصة للمشاركة مع الفريق.

وأوضح التقرير أن توريرا ينتظر وعدا من ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال بمنحه الفرص الكافية لإثبات نفسه.

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توريرا انضم إلى أتليتكو مدريد على سبيل الإعارة قادما من أرسنال خلال السوق الصيفية الماضية.

وشارك الدولي الأوروجوياني بقميص أتليتكو مدريد في 22 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

ولعب توريرا بقميص أرسنال في 89 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 4 أهداف وصنع 6 آخرين.

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