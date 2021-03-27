مران الزمالك - تقسيمة بين فريقين يديرها طاقم تحكيم.. وتدريبات تأهيلية لفتوح

السبت، 27 مارس 2021 - 16:08

كتب : FilGoal

مران الزمالك - الصور من موقع النادي الرسمي

عقد باتريس كارتيرون مدرب الزمالك جلسة مع جهازه المعاون قبل بداية التدريبات الجماعية في مقر النادي.

وحرص المدرب الفرنسي على الترحيب بأحمد عبد المقصود المدرب المساعد المنضم حديثا للجهاز الفني. كما استقبله اللاعبون بالتحية وتبادلوا معه الأحاديث بشكل سريع قبل بداية المران.

وخاض لاعبو الزمالك فقرة تأهيلية واستشفائية بمجمع صالات أشرف صبحي، وذلك تحت قيادة فرناندو مخطط الأحمال وأعضاء الجهاز الطبي للفريق.

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وحرص كارتيرون على الإشراف على هذه الفقرة بنفسه، والتشديد على تنفيذها بقوة.

وأجرى المدرب الفرنسي تقسيمة بين اللاعبين، بعد إلغاء ودية شباب النادي يوم الجمعة.

وجاء تشكيل الفريقين في التقسيمة كالتالي:

الفريق الأول:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: محمد عبد السلام - حسام عبد المجيد - حاتم محمد - حمزة المثلوثي

الوسط: أيمن حفني - محمود عبد العزيز - ياسين مرعي - حسين فيصل - وحسام أشرف

الهجوم: حميد أحداد

الفريق الثاني:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: محمد عبد الغني - محمود علاء - حازم إمام - محمد عبد الشافي

الوسط: إسلام جابر - محمد أشرف "روقا” - أشرف بنشرقي - محمود عبد الرازق “شيكابالا” - يوسف إبراهيم “أوباما”

الهجوم: مروان حمدي

وقام الجهاز الإداري باستقدام طاقم تحكيم درجة أولى لإدارة التقسيمة ويتكون من مصطفى الجمل حكم ساحة ويعاونه عمرو سعد ووليد ممدوح.

وخضع أحمد أبو الفتوح "فتوح" لتدريبات تأهيلية على هامش التقسيمة المقامة حاليا، بالركض الخفيف حول الملعب، بجانب تدريبات أخرى تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل.

ووضع الجهاز الفني برنامجا بدنيا للاعب بعد حصوله على راحة سلبية لعدة أيام بعد إصابته بنزلة برد.

فيما خاص الثنائي أحمد نادر السيد والسيد عطية تدريبات تحت إشراف أوليفيرا مدرب حراس المرمى، وركز على بعض الأمور أبرزها التعامل مع التسديدات من مسافات قريبة.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر المقرر لها 3 أبريل المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

الزمالك في إفريقيا في الدوري
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