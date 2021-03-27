لاعب جزر القمر: كنا واثقين من التأهل لكأس إفريقيا
السبت، 27 مارس 2021 - 14:16
كتب : FilGoal
قال فؤاد باشيرو لاعب جزر القمر إن فريقه كان يثق في قدرته على التأهل لأول مرة في تاريخه لكأس إفريقيا بعدما حجز مكانه في البطولة التي تستضيفها الكاميرون في يناير المقبل.
وصرح باشيرو لاعب نوتنجام فورست الإنجليزي عبر قناة أون تايم سبورتس "فريقنا جيد، نلعب معا منذ 8 سنوات. كنا واثقين في التأهل لكأس إفريقيا بسبب العمل الذي قمنا به. نتدرب ونلعب معا منذ 8 سنوات".
وأتم "نريد احتلال قمة المجموعة في التصفيات، سنحاول الفوز على مصر، صدارة الترتيب ستجعلنا في موقف أفضل في قرعة كأس إفريقيا".
وتأهلت جزر القمر لكأس إفريقيا لأول مرة في تاريخها بعدما جمعت 9 نقاط، مثل مصر، في الخمس جولات الماضية من التصفيات.
وتحل جزر القمر ضيفة على مصر يوم الإثنين في الجولة الأخيرة التي ستحدد بطل المجموعة السابعة في التصفيات.
بينما تستضيف توجو فريق كينيا وكلاهما فقد فرصة الظهور في الكأس القارية.
وانتهى لقاء الذهاب بين مصر وجزر القمر بلا أهداف في أرض الأخيرة.