لاعب جزر القمر: كنا واثقين من التأهل لكأس إفريقيا

قال فؤاد باشيرو لاعب جزر القمر إن فريقه كان يثق في قدرته على التأهل لأول مرة في تاريخه لكأس إفريقيا بعدما حجز مكانه في البطولة التي تستضيفها الكاميرون في يناير المقبل.

وصرح باشيرو لاعب نوتنجام فورست الإنجليزي عبر قناة أون تايم سبورتس "فريقنا جيد، نلعب معا منذ 8 سنوات. كنا واثقين في التأهل لكأس إفريقيا بسبب العمل الذي قمنا به. نتدرب ونلعب معا منذ 8 سنوات".

وأتم "نريد احتلال قمة المجموعة في التصفيات، سنحاول الفوز على مصر، صدارة الترتيب ستجعلنا في موقف أفضل في قرعة كأس إفريقيا".

وتأهلت جزر القمر لكأس إفريقيا لأول مرة في تاريخها بعدما جمعت 9 نقاط، مثل مصر، في الخمس جولات الماضية من التصفيات.

وتحل جزر القمر ضيفة على مصر يوم الإثنين في الجولة الأخيرة التي ستحدد بطل المجموعة السابعة في التصفيات.

بينما تستضيف توجو فريق كينيا وكلاهما فقد فرصة الظهور في الكأس القارية.

وانتهى لقاء الذهاب بين مصر وجزر القمر بلا أهداف في أرض الأخيرة.