سيف الدين الجزيري: سجلت من أول فرصة أمام ليبيا.. وكل لاعب يُظهر ما لديه ليؤكد أنه يستحق

السبت، 27 مارس 2021 - 12:59

كتب : FilGoal

سيف الدين الجزيري مع منتخب تونس أمام السودان

تحدث سيف الدين الجزيري مهاجم منتخب تونس والزمالك عن ثنائيته في شباك ليبيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022.

الجزيري شارك كبديل وسجل هدفين في الشوط الثاني قادا نسور قرطاج للفوز بنتيجة 5-2 على الأراضي الليبية.

وقال الجزيري في تصريحات لموقع "فووت 24" التونسي: "توفيق من الله نجحت في التسجيل من أول فرصة".

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وأضاف "أطبق ما قاله المدرب وأحمد لله على النتيجة".

وأتم "الفرصة صعبة وكل لاعب يأخذ فرصته ويُظهر ما لديه ليؤكد أنه يستحق".

وتعد الثنائية هي الأولى للجزيري مع المنتخب التونسي في رابع مبارياته الدولية.

ويستعد المنتخب التونسي لمواجهة غينيا الإستوائية يوم الأحد المقبل في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

سيف الدين الجزيري منتخب تونس
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