ذا صن: مانشستر يونايتد يستعد لعودة لينجارد.. ووست هام يحدد قيمة شراءه

يستعد مانشستر يونايتد لعودة لاعبه جيسي لينجارد عقب نهاية إعارته من وست هام يونايتد، ويرغب في تمديد تعاقد اللاعب.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية فأن أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد مُعجب بأداء لينجارد مع الهامرز رغم غيابه عن المشاركة طيلة الفترة الماضية بقميص الشياطين الحمر.

وكان لينجارد قد خاض 3 مباريات فقط بقميص يونايتد في الجزء الأول من الموسم الجاري، قبل أن ينفجر في الدور الثاني رفقة الفريق اللندني.

وأضاف التقرير أن تألق لينجارد رفع قيمة انتقاله وكذلك فتح الباب لسولشاير لوضع اللاعب في خططه للفترة المقبلة.

وينتهي عقد لينجارد في صيف 2022 مع مانشستر يونايتد.

وعلى الرغم من ذلك فأن وست هام سيسعى لضم اللاعب بشكل نهائي بنهاية الموسم بعدما اقترب الفريق من المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية.

ويضع وست هام 15-20 مليون يورو لضم لينجارد بشكل نهائي، لكن يونايتد قد يرفض بيعه بشكل نهائي ويوافق على إعارته مرة أخرى.

الجناح البالغ 28 عاما سجل 5 وصنع 3 في 7 مباريات بقميص وست هام في الدوري الإنجليزي الموسم الجاري.

وكان لينجارد قد ساهم بنفس العدد من الأهداف مع مانشستر يونايتد في 49 مباراة بالدوري الإنجليزي موسم 2018-19 و2019-2020.